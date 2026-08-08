Real España se separa de todos: así queda la tabla de posiciones del Apertura 2026

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó a dejar movimientos importantes en la tabla de posiciones, con Real España como único líder después de los resultados registrados este sábado. La Máquina se impuso 2-0 ante Génesis PN y llegó a seis puntos en dos partidos, manteniendo además un paso perfecto. Los aurinegros han marcado cinco goles y todavía no reciben ninguno, por lo que también cuentan con la mejor diferencia de goles del campeonato.

En los otros encuentros disputados este sábado, Platense y Marathón empataron 1-1, resultado que dejó al Monstruo Verde con cuatro unidades, mientras que el Tiburón sumó su primer punto del torneo. También hubo empate entre Lobos UPNFM y Olancho FC, que terminaron 1-1. Los Potros alcanzaron los cuatro puntos y se mantienen en la parte alta, mientras que Lobos consiguió su primera unidad de la competencia. Con estos resultados, Marathón y Olancho FC ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, ambos con cuatro puntos. La diferencia de goles favorece al conjunto verdolaga, que tiene +1, mientras que los Potros también presentan +1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Motagua y Olimpia, por su parte, tienen tres puntos cada uno, aunque solamente han disputado un encuentro. El Ciclón registra una diferencia de +3, mientras que los Albos tienen +2, por lo que ambos podrían escalar posiciones este domingo.

Génesis PN aparece sexto con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Más abajo se encuentran Lobos UPNFM y Platense, ambos con un punto, mientras que Atlético Independiente y Estrella Roja todavía no suman unidades.

Tres partidos para cerrar la jornada

La segunda fecha continuará este domingo 9 de agosto con tres encuentros que podrían provocar cambios importantes en la clasificación. A las 3:00 p. m., Juticalpa FC recibirá al Olimpia. Los Albos buscarán su segunda victoria consecutiva para acercarse al liderato. Posteriormente, a las 5:15 p. m., Motagua enfrentará a Estrella Roja, con la oportunidad de alcanzar los seis puntos y colocarse junto a Real España en la cima. Finalmente, a las 7:30 p. m., Atlético Independiente se medirá al CD Choloma, en un duelo entre equipos que todavía buscan sumar sus primeros puntos del campeonato.