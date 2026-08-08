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Real España se separa de todos: así queda la tabla de posiciones del Apertura 2026

Real España toma el liderato tras la segunda jornada del Apertura 2026

Real España se separa de todos: así queda la tabla de posiciones del Apertura 2026

Real España toma el liderato tras la segunda jornada del Apertura 2026

 Foto: DIEZ
08 de agosto de 2026 a las 20:51

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó a dejar movimientos importantes en la tabla de posiciones, con Real España como único líder después de los resultados registrados este sábado.

La Máquina se impuso 2-0 ante Génesis PN y llegó a seis puntos en dos partidos, manteniendo además un paso perfecto. Los aurinegros han marcado cinco goles y todavía no reciben ninguno, por lo que también cuentan con la mejor diferencia de goles del campeonato.

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En los otros encuentros disputados este sábado, Platense y Marathón empataron 1-1, resultado que dejó al Monstruo Verde con cuatro unidades, mientras que el Tiburón sumó su primer punto del torneo.

También hubo empate entre Lobos UPNFM y Olancho FC, que terminaron 1-1. Los Potros alcanzaron los cuatro puntos y se mantienen en la parte alta, mientras que Lobos consiguió su primera unidad de la competencia.

Con estos resultados, Marathón y Olancho FC ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, ambos con cuatro puntos. La diferencia de goles favorece al conjunto verdolaga, que tiene +1, mientras que los Potros también presentan +1.

Motagua y Olimpia, por su parte, tienen tres puntos cada uno, aunque solamente han disputado un encuentro. El Ciclón registra una diferencia de +3, mientras que los Albos tienen +2, por lo que ambos podrían escalar posiciones este domingo.

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Génesis PN aparece sexto con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Más abajo se encuentran Lobos UPNFM y Platense, ambos con un punto, mientras que Atlético Independiente y Estrella Roja todavía no suman unidades.

Tres partidos para cerrar la jornada

La segunda fecha continuará este domingo 9 de agosto con tres encuentros que podrían provocar cambios importantes en la clasificación.

A las 3:00 p. m., Juticalpa FC recibirá al Olimpia. Los Albos buscarán su segunda victoria consecutiva para acercarse al liderato.

Posteriormente, a las 5:15 p. m., Motagua enfrentará a Estrella Roja, con la oportunidad de alcanzar los seis puntos y colocarse junto a Real España en la cima.

Finalmente, a las 7:30 p. m., Atlético Independiente se medirá al CD Choloma, en un duelo entre equipos que todavía buscan sumar sus primeros puntos del campeonato.

Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada del sábado

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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