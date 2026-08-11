¿Al Saprissa? Presidente del equipo tico se pronuncia ante el interés de fichar a Menjívar

El futuro de Edrick Menjívar sigue generando comentarios en el fútbol centroamericano, pero desde Costa Rica ya existe una postura clara sobre los rumores que lo relacionaban con el Deportivo Saprissa.

La dirigencia del conjunto morado descartó cualquier acercamiento con el arquero y capitán del Olimpia, dejando sin fundamento las versiones que señalaban un supuesto interés por contratar al guardameta hondureño.

Roberto Artavia Loria, presidente del Saprissa, fue consultado por el periodista Gerardo Coto Cover, de Canal 13 de Costa Rica, y negó que la institución haya iniciado conversaciones con Menjívar.