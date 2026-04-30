EN VIVO: Olimpia quiere bajar a Real España y así va la pelea por el último cupo; tabla de posiciones del Clausura 2026

La <b>Liga Nacional de Honduras </b>está al rojo vivo en esta última jornada donde está por definirse al otro equipo que encabezará una de las dos triangulares y se conocerá al último clasificado a la siguiente ronda del Clausura 2026 que se disputan entre: <b>Génesis PN</b>, <b>Platense </b>y <b>CD Choloma</b>.<b>¡CABE RECORDAR QUE TODOS LOS PARTIDOS COMIENZAN A DISPUTARSE A LAS 7 DE LA NOCHE!</b><br /><br />Lobos UPNFM vs Motagua<br /><br />CD Victoria vs Real España<br /><br />Olimpia vs Platense<br /><br />Marathón vs CD Choloma<br /><br />Olancho FC vs Génesis PN