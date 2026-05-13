Madre de Keyrol Figueroa rompe el silencio y se confiesa tras decisión de su hijo

Sandra Norales, madre del delantero del Liverpool de Inglaterra, Keyrol Figueroa, quien recientemente decidió representar a la Selección de Honduras, hizo revelaciones impactantes de cómo se convenció a su hijo. Norales explicó que hay un hondureño, que no tiene nada qué ver con el fútbol pero fue el puente entre Keylor y la Federación de Fútbol de Honduras. "Aquí no se ha hablado lo suficiente de una persona que tuvo una labor silenciosa, pero histórica, en todo este proceso", comentó.

La esposa de Maynor Figueroa agradeció a este catracho que vive en el Reino Unido y explicó cómo se desarrolló todo. "Quiero agradecer públicamente a nuestro amigo personal colega Rafael Guillén, un hondureño que vive en Irlanda y que creyó en esto desde el inicio". Y agregó: "Rafael fue el puente que conectó a la Federación de Honduras con nuestra familia en un momento clave, siempre con respeto, humildad y amor genuino por Honduras. Muchas veces las personas solo ven el resultado final, pero detrás de las grandes decisiones existen personas que trabajan lejos de las cámaras y sin buscar reconocimiento. Hoy quiero darte amigo este momento".

Y es que el joven delantero que milita en las inferiores del Liverpool de Inglaterra en su momento representó a las selecciones Sub-17 y Sub-20 con Estados Unidos. El futbolista tuvo que esperar mucho tiempo para decirle sí a la H. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El papel de Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras y del entrenador de la H, José Francisco Molina, fue vital para que Figueroa sea ahora una de las opciones en ataque que tendrá el cuadro nacional.