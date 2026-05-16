¡Es campeón! Palma se luce con gol y asistencia para coronarse en Polonia

El hondureño Luis Palma es campeón en Polonia y volvió a ser protagonista. Marcó un gol este sábado 16 de mayo en la victoria del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia. Palma apareció al minuto 21 para firmar el 2-1 momentáneo del encuentro con una definición que desató la locura entre los aficionados del Lech Poznan. Y el Bicho dio asistencia en el primer tanto.

El Lech Poznan logró el bicampeonato de liga al llegar a 59 puntos en la recta final del campeonato. Todo esto con una jornada para cerrar la campaña. El atacante hondureño, que salió de cambio al 66, sigue atravesando un gran momento desde su llegada al fútbol polaco y suma nueve goles con el Lech Poznan en la Liga Esto lo convierte en una de las piezas más importantes del equipo. También anotó otros dos goles por la Conference League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE