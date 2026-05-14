Romell Quioto hace historia: marcó golazo y logró el ascenso en Arabia Saudita

Romell Quioto volvió a demostrar su enorme calidad en el extranjero y este jueves escribió una nueva página dorada en su carrera profesional al conseguir el ascenso a la primera división de Arabia Saudita con el Al Faisaly. El atacante catracho fue una de las grandes figuras de la temporada y terminó celebrando a lo grande luego de la contundente victoria de 4-0 sobre Al Batin, resultado que confirmó el regreso de su club a la máxima categoría del fútbol saudí.

“El Romántico” volvió a aparecer en un momento importante para su equipo y dejó claro por qué se convirtió rápidamente en pieza clave desde su llegada. Quioto se hizo presente en el marcador con una espectacular anotación a los 73 minutos del encuentro, cuando recibió dentro del área y sacó un potente remate que terminó incrustándose en el ángulo, imposible para el guardameta rival. El delantero catracho celebró con emoción junto a sus compañeros y aficionados, quienes reconocen el impacto inmediato que tuvo desde su incorporación al club. Además, se lució con dos asistencias.

Romell llegó al Al Faisaly KSA en enero de este año procedente del fútbol extranjero y en pocos meses logró convertirse en el líder ofensivo del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los números del hondureño reflejan el extraordinario nivel que mostró en la segunda división saudí. En apenas 17 partidos disputados, Quioto firmó 11 goles y además repartió nueve asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del campeonato.