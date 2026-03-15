Facussé explica su regreso a la Liga y el sueño con la Selección: "Llegué hace cinco días al club; trabajo mi cuerpo como nadie"

Juticalpa sacó un empate valioso en Choloma (1-1) en el cierre de la jornada 12 y una de las sorpresas que presentó la visita en su once titular fue el regreso de Enrique Facussé a la Liga Hondubet. Tras un breve paso por Motagua y el propio Juticalpa, el guardameta hondureño volvió a tener una segunda oportunidad con los 'Canecheros', club al que se sumó hace menos de una semana, según reveló al final del compromiso en una charla con DIEZ.

"Veníamos con la mentalidad de ganar, pero es un punto de oro en una cancha muy difícil ante un rival muy activo, rápido, que ataca bastante, pero nosotros nos supimos defender", comentó Facussé acerca del encuentro ante Choloma. Sobre su vuelta a la Liga, el portero dijo que "no es un regreso. Yo ya estaba acá entrenando, jugando, nunca he parado, ahorita me he estado preparando para otras cosas y se dio la opotunidad de venir. Hay muchos planes por delante, pero el fútbol es mi prioridad. Yo no me ido a ningún lado, me preparo todos los días, trabajo mi cuerpo como nadie y estoy listo para el momento". Sin embargo, admite que "yo llegué hace cinco días al club, se medio la oportunidad, recibí el llamado y estoy siempre dispuesto para ir donde sea por el fútbol. Yo estaba entrenando en mi casa antes de venir". "Nosotros queremos hacer liguilla y este punto es muy valioso para nosotros. Se nos vienen partidos importantes en las próximas semanas, estamos preparados", apuntó sobres las aspiraciones de Juticalpa en el torneo.

EL BALONCESTO Y FÚTBOL

Fasussé también está ligado al baloncesto y explica que puede llevar los dos deportes de manera simultánea. "Soy multifacetas. El baloncesto ha estado conmigo toda la vida, nunca lo voy a dejar. Ahorita estamos preparándonos en Hondubasket, estamos organizando la liga profesional de baloncesto en Honduras. Este domingo empieza y estamos en la preparación de eso y aprovecho para invitarlos al Nacional de Ingenieros Coliseum a las 2:00 PM para el partido inaugural". "Me encanta, yo juego al fútbol porque me encanta, hago el deporte que quiero porque me encanta y puedo inspirar a muchas personas a practicar deportes", añadió.

LA BICOLOR

También hubo tiempo para hablar de la Selección de Honduras, que ahora estará a cargo del español José Francisco Molina, y Facussé reconoce que le gustaría formar parte del próximo proceso. "La Selección es mi prioridad, siempre lo ha sido, quiero volver, quiero estar en todas las competencias y en algún momento poder debutar. Son aspiraciones que uno tiene, es mi prioridad", reveló el portero.