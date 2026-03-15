Facussé explica su regreso a la Liga y el sueño con la Selección: "Llegué hace cinco días al club; trabajo mi cuerpo como nadie"

<b>Fasussé </b>también está ligado al baloncesto y explica que puede llevar los dos deportes de manera simultánea. "Soy multifacetas. El baloncesto ha estado conmigo toda la vida, nunca lo voy a dejar. Ahorita estamos preparándonos en Hondubasket, estamos organizando la liga profesional de baloncesto en Honduras. Este domingo empieza y estamos en la preparación de eso y aprovecho para invitarlos al Nacional de Ingenieros Coliseum a las 2:00 PM para el partido inaugural"."Me encanta, yo juego al fútbol porque me encanta, hago el deporte que quiero porque me encanta y puedo inspirar a muchas personas a practicar deportes", añadió.