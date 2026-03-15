“Fue un buen bofetón”: Jeaustin Campos sacude a Real España tras perder el invicto ante Olancho

La derrota fue contundente, pero en el entorno de Real España no quieren dramatizar tras caer por 3-0 frente a Olancho FC en la jornada 12 de la Liga Hondubet. El técnico aurinegro Jeaustin Campos aseguró que el resultado debe servir como una llamada de atención para su plantel, que perdió el invicto, pero continúa en los primeros lugares del torneo con 22 puntos, igualado con Motagua.

El estratega costarricense consideró que el marcador no refleja del todo lo que ocurrió en el campo, aunque reconoció que tres desatenciones terminaron marcando la diferencia a favor del rival. “Lo he dicho siempre, los resultados y un marcador no nos definen, eso pasó hoy. No jugamos mal, fue parejo, tuvimos tres desatenciones y obviamente es virtud del rival”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa. Campos también calificó la derrota como un golpe oportuno para evitar cualquier tipo de relajación en el equipo, al señalar que su plantel debe mantener la intensidad que lo ha caracterizado durante el campeonato.