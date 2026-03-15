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“Fue un buen bofetón”: Jeaustin Campos sacude a Real España tras perder el invicto ante Olancho

Al entrenador de la Máquina no le sentó bien la goleada que recibió por parte del Olancho FC.

  • “Fue un buen bofetón”: Jeaustin Campos sacude a Real España tras perder el invicto ante Olancho

    Jeaustin Campos espera que no exista relajamiento en la plantilla en lo que sigue de la segunda vuelta. Foto DIEZ y cortesía Liga Hondubet.
2026-03-15

La derrota fue contundente, pero en el entorno de Real España no quieren dramatizar tras caer por 3-0 frente a Olancho FC en la jornada 12 de la Liga Hondubet.

El técnico aurinegro Jeaustin Campos aseguró que el resultado debe servir como una llamada de atención para su plantel, que perdió el invicto, pero continúa en los primeros lugares del torneo con 22 puntos, igualado con Motagua.

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El estratega costarricense consideró que el marcador no refleja del todo lo que ocurrió en el campo, aunque reconoció que tres desatenciones terminaron marcando la diferencia a favor del rival.

“Lo he dicho siempre, los resultados y un marcador no nos definen, eso pasó hoy. No jugamos mal, fue parejo, tuvimos tres desatenciones y obviamente es virtud del rival”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa.

Campos también calificó la derrota como un golpe oportuno para evitar cualquier tipo de relajación en el equipo, al señalar que su plantel debe mantener la intensidad que lo ha caracterizado durante el campeonato.

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“Creo que esto es un buen bofetón para que entendamos. La palabra no es relajarse; si nosotros manejamos el partido, pero no tenemos ese cuchillo en los dientes que hablamos siempre, en balones divididos y segundos balones, tenemos que ir al 200% porque así nos van a jugar. No podemos ser tímidos, en los goles estuvimos tímidos”, afirmó.

El técnico aurinegro añadió que Real España debe acostumbrarse a enfrentar la mejor versión de cada rival, algo que, según él, quedó evidenciado en el compromiso ante Olancho FC, que mostró intensidad durante todo el encuentro.

“Se los he dicho, la mejor versión de cada equipo la vamos a enfrentar nosotros. Vimos al Olancho en cuanto a intensidad y entrega. No hay que pestañar, es algo que no podemos obviar, porque dejar espacio para ese tipo de relajamiento puede provocar situaciones como esta, que no queremos”, concluyó.

Pese al tropiezo, la Máquina se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Clausura, compartiendo el liderato con Motagua con 22 unidades, aunque ahora con la advertencia clara de su entrenador de no bajar la intensidad en lo que resta del torneo.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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