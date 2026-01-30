Hondureño Mathías Vázquez fue presentado oficialmente por su nuevo club ¿Cuándo es el debut?

Sin embargo, en el viaje del futbolista le reveló a DIEZ que el acuerdo es de un año y existe una opción de compra. Todo depende de lo que realice el espigado atacante de 19 años en la temporada 2026.

El FC Cincinnati 2 anunció este viernes la cesión del delantero Mathías Vázquez , procedente del Motagua de Honduras. Los términos del acuerdo, según las políticas del club, no fueron revelados.

El hijo del entrenado Diego Vázquez jugó un papel clave para el Motagua en 2025, donde disputó 44 partidos en todas las competiciones y 31 en la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.

En la Liga Nacional de Honduras, durante el Apertura y el Clausura, Vázquez anotó un total de 11 goles. Su mejor actuación del año fue en el Clausura, donde anotó seis goles en tan solo 12 partidos.

Vázquez también participó en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 contra el FC Cincinnati, donde jugó 23 minutos en el partido de ida contra los Naranja y Azul y estuvo disponible para el partido de vuelta.

El joven delantero hondureño ha participado en la categoría juvenil, representando a Honduras con las selecciones Sub-20 y Sub-21. Participó en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2024.

Ahí disputó cuatro partidos entre la fase de grupos y la fase eliminatoria. Su mejor actuación en la competición fue contra República Dominicana, donde anotó y asistió en la victoria por 5-2.

Mathías Vázquez ha marcado dos goles y repartido dos asistencias en todas las competiciones internacionales juveniles con la camisa de Honduras y ha entrenado con la mayor, sin debutar.

FC Cincinnati 2 tendrá el debut oficial en la MLS Next Pro este 1 de marzo cuando se mida al Connecticut United. Están ubicado en el grupo A junto a otros 29 equipos. El grupo B, tiene otros 30.