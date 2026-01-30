Hondureño Mathías Vázquez fue presentado oficialmente por su nuevo club ¿Cuándo es el debut?

El hijo del entrenado Diego Vázquez jugó un papel clave para el Motagua en 2025, donde <b>disputó 44 partidos</b> en todas las competiciones y 31 en la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.En la Liga Nacional de Honduras, durante el Apertura y el Clausura, Vázquez anotó un total de 11 goles. Su mejor actuación del año fue en el Clausura, donde anotó <b>seis goles en tan solo 12 partidos.</b>Vázquez también participó en la <b>Copa de Campeones de la Concacaf</b> 2025 contra el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/cincinnati-vs-motagua-en-vivo-hora-canal-online-y-donde-ver-la-vuelta-champions-de-concacaf-EB24523610" target="_blank">FC Cincinnati</a></b>, donde jugó 23 minutos en el partido de ida contra los Naranja y Azul y estuvo disponible para el partido de vuelta.El joven delantero hondureño ha participado en la categoría juvenil, representando a Honduras con las selecciones Sub-20 y Sub-21. Participó en el <b>Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2024.</b>Ahí disputó cuatro partidos entre la fase de grupos y la fase eliminatoria. Su mejor actuación en la competición fue contra República Dominicana, donde anotó y asistió en la victoria por 5-2.Mathías Vázquez ha marcado dos goles y repartido dos asistencias en todas las competiciones internacionales juveniles con la camisa de Honduras y ha entrenado con la mayor, sin debutar.<b>FC Cincinnati 2 tendrá el debut oficial</b> en la MLS Next Pro este 1 de marzo cuando se mida al Connecticut United. Están ubicado en el grupo A junto a otros 29 equipos. El grupo B, tiene otros 30.