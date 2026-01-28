"Firme nuevo contrato", "Que salga cedido": lo que dicen de Keyrol Figueroa tras los rumores de su salida de Liverpool

Otra de las páginas que se ha mencionado sobre el hondureño es <b>LFC Exclusive News</b>: "Es probable que Keyrol Figueroa firme un nuevo contrato antes de salir cedido", misma información que fue revelada por Diario DIEZ el pasado lunes.Cabe mencionar que <b>Keyrol Figueroa </b>vive un gran presente con la Sub-21 del <b>Liverpool</b>, donde se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas. El atacante suma 11 goles en 12 partidos disputados en la actual temporada, números que lo colocan entre los máximos goleadores de la categoría.