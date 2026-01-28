"Firme nuevo contrato", "Que salga cedido": lo que dicen de Keyrol Figueroa tras los rumores de su salida de Liverpool

El hondureño Keyrol Figueroa ha sido noticia en los últimos días del mercado de fichajes en Europa luego de que DIEZ revelara que el futbolista de 19 años podría salir del Liverpool en esta ventana de traspasos. Las opciones son claras: Keyrol Figueroa puede renovar con el Liverpool y salir cedido para sumar minutos, o bien cumplir su contrato y marcharse como agente libre en junio, pero los 'Reds' desean que el catracho estampe su firma y salga a préstamo.

Incluso, páginas de aficionados del conjunto inglés se han pronunciado en redes soicales sobre el posible traspaso de Keyrol, hijo de la leyenda hondureño Maynor Figueroa, quien en los próximos días tiene que resolver su futuro en el fútbol europeo. Empire of the Kop comentó en redes: "Se espera que el delantero sub-21 del Liverpool, Keyrol Figueroa, firme un nuevo contrato en Anfield y luego salga cedido a un club de la League One o League Two". Jayfo, seguidor del Liverpool en redes sociales colocó: "Se espera que Keyrol Figueroa firme un nuevo contrato y posteriormente salga cedido a un club de League One o League Two. Keyrol Figueroa es actualmente el máximo goleador de la Premier League 2, con 11 goles. Un perfil a seguir muy de cerca".

Otra de las páginas que se ha mencionado sobre el hondureño es LFC Exclusive News: "Es probable que Keyrol Figueroa firme un nuevo contrato antes de salir cedido", misma información que fue revelada por Diario DIEZ el pasado lunes. Cabe mencionar que Keyrol Figueroa vive un gran presente con la Sub-21 del Liverpool, donde se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas. El atacante suma 11 goles en 12 partidos disputados en la actual temporada, números que lo colocan entre los máximos goleadores de la categoría.