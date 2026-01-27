Kervin Arriaga rompe el silencio sobre su futuro tras la oferta del fútbol de Italia: "Todo pasa por alguna razón"

Con el mercado de fichajes en Europa entrando ya en su recta final, el futuro de <b>Kervin Arriaga</b> apunta, a día de hoy, más a la continuidad en el<b> Levante UD</b> que a una salida inmediata rumbo a Europa, tal como se informaba en los últimos días en <b>España</b>. Cabe mencionar que el mercado europeo cierra el próximo lunes 2 de febrero. Tras enfriarse la opción del Génova, que era la vía más avanzada en las últimas semanas, el escenario se ha quedado bastante parado. No es que no haya interés —clubs como Atalanta y un equipo de la Premier League han estado siguiendo al mediocampista hondureño—, pero el gran escollo sigue siendo el mismo: el precio.