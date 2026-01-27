Kervin Arriaga rompe el silencio sobre su futuro tras la oferta del fútbol de Italia: "Todo pasa por alguna razón"

Con el mercado de fichajes en Europa entrando ya en su recta final, el futuro de Kervin Arriaga apunta, a día de hoy, más a la continuidad en el Levante UD que a una salida inmediata rumbo a Europa, tal como se informaba en los últimos días en España. Cabe mencionar que el mercado europeo cierra el próximo lunes 2 de febrero. Tras enfriarse la opción del Génova, que era la vía más avanzada en las últimas semanas, el escenario se ha quedado bastante parado. No es que no haya interés —clubs como Atalanta y un equipo de la Premier League han estado siguiendo al mediocampista hondureño—, pero el gran escollo sigue siendo el mismo: el precio.

El Levante tiene muy claro que no va a desprenderse del ‘Misilito’ por debajo de su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros, y esa firmeza complica cualquier negociación en los últimos días de mercado. A nivel interno, el club granota tiene una presión importante antes del 30 de junio. Necesita ingresar 9 millones de euros para cuadrar presupuesto y alcanzar los 13 millones en ventas que tiene previstos (por ahora ya ha asegurado 4). En ese contexto, el nombre que suena con más fuerza para salir de manera inmediata es el de Goduine Koyalipou, cuya marcha implicaría romper la cesión con el Lens y permitiría aliviar las cuentas sin tocar a piezas estratégicas como Arriaga. Sin esos 9 millones extra, el Levante seguiría cerrando el ejercicio con beneficios —alrededor de 9 millones—, aunque muy por debajo de los 18 millones proyectados inicialmente. Por eso, aunque el club no descarta escuchar ofertas por Kervin si llega una propuesta realmente potente, no hay urgencia deportiva ni económica que obligue a malvenderlo. ARRIAGA ROMPE EL SILENCIO El volante hondureño se afianzó en la Primera División de España, pero pese a la ofertas a las que se le han vinculado, su destino se mantendría en el Levante.