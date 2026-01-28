Lluvia de ofertas por Keyrol Figueroa: dos equipos de la MLS se suman por su fichaje y Liverpool negocia por renovarlo

En los últimos días el nombre de Keyrol Figueroa suena por toda Inglaterra, desde que se conoció que el Oporto es uno de los clubes que está interesado en llevárselo, ya que su contrato vence en junio. Esta información fue revelada en exclusiva por DIEZ, que confirmó el fuerte interés del conjunto portugués, uno de los grandes de Europa, además de múltiples ofertas que han llegado en los últimos días. La situación contractual del joven hondureño mantiene en alerta al Liverpool, club que actualmente posee sus derechos y que ya se encuentra en conversaciones con la familia del jugador para renovar su vínculo. El contrato de Keyrol expira en junio del presente año y la intención de los ‘reds’ es no perderlo sin rédito económico.

En medio de este escenario, otros clubes han comenzado a mover fichas. En las últimas horas se conoció que equipos de la Major League Soccer, como Red Bulls y Charlotte FC, también han mostrado interés formal por el atacante hondureño, sumándose a la puja por su futuro. Sin embargo, DIEZ ha podido conocer detalles exclusivos que indican que ni el jugador ni su entorno ven a la MLS como una primera opción en este momento de su carrera. La prioridad de Keyrol Figueroa es continuar en el fútbol europeo, donde ya cuenta con varias propuestas concretas para seguir su desarrollo.