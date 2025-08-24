Jeaustin Campos le pone el pecho a las balas tras derrota de Real España y pide calma a la afición: "Yo soy el responsable"

<b>¿Considera que los jugadores Sub-20 no le aportaron a Real España?</b><br />El trabajo que estamos haciendo como plantel era una gran oportunidad hoy para sumar los famosos minutos de los chicos, lo hicieron bien. Obviamente, jugaron la mayoría que no tienen ese ritmo de competencia, hubo algunos cortos circuitos, queríamos ir por el partido, ganamos con los minutos, pero, al final, un tiro de esquina y un tiro libre es lo que nos duele. No sé, creo que el portero fue el jugador del partido, tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol, no tuvimos la fortuna de ellos, nosotros intentamos hacerlo, pero no pudimos.