Olimpia tumba al Platense con exhibición de José Mario Pinto y el león es más líder que nunca del Apertura 2025

Este sábado se disputó uno de los partidos más esperados por los amantes del fútbol. <b>Olimpia</b> recibió al <b>Platense</b> en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por la continuación de la jornada seis del torneo Apertura 2025.Aunque el cotejo era por el liderato del certamen, el recinto recibió un aforo corto luego del avasallador llenazo en el partido centroamericano entre los tiktokers de Honduras y El Salvador en territorio sampedrano.Eduardo Espinel lució su mejor 11 titular ante Platense, pero entre los convocados no apareció el nombre de Agustín Mulet, el flamante nuevo fichaje melenudo. Raúl Cáceres, por su parte, no metió en el 11 a Erick Puerto, el jugador revelación del Apertura.