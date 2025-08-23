Olimpia tumba al Platense con exhibición de José Mario Pinto y el león es más líder que nunca del Apertura 2025

Eduardo Espinel lució su mejor 11 titular ante Platense, pero entre los convocados no apareció el nombre de Agustín Mulet, el flamante nuevo fichaje melenudo. Raúl Cáceres, por su parte, no metió en el 11 a Erick Puerto, el jugador revelación del Apertura.

Aunque el cotejo era por el liderato del certamen, el recinto recibió un aforo corto luego del avasallador llenazo en el partido centroamericano entre los tiktokers de Honduras y El Salvador en territorio sampedrano.

Este sábado se disputó uno de los partidos más esperados por los amantes del fútbol. Olimpia recibió al Platense en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por la continuación de la jornada seis del torneo Apertura 2025.

El campeón nacional no necesitó mucho para romper la red escuala. Jorge Álvarez, que le hizo mucha falta al león en jornadas anteriores, dio una asistencia desde la banda derecha donde José Mario Pinto definió de zurda para el 1-0 en el minuto 13.

16 minutos más tarde, Olimpia volvió a topar la portería rival. Esta vez fue el Sub-20 Dereck Moncada, que poco a poco empieza a sonar más fuerte en el Rey de Copas y el fútbol centroamericano. Jorge Benguché mandó un centro corto dentro del área y Moncada liquidó de cabeza.

Raúl Cáceres estaba molesto ante los dos goles blancos. Hizo un cambio estratégico y metió al killer de la Liga Nacional. Sí, hablamos de Erick Puerto, que solo necesitó 11 minutos para descontar en el marcador y endosar su sexto tanto en el Apertura 2025.

Para el complemento Platense arrinconó a Olimpia. La zona baja merengue hacía aguas en la línea de cuatro y parecía que la noche estaba por derrumbarse para el equipo de Espinel. Sin embargo, el uruguayo movió sus piezas de ajedrez y metió al campo a Kevin López y Kevin Güity para ganar físico en el costado derecho.

José García, Michaell Chirinos y Kevin López tuvieron el sartén por el mango, Orobio ya era la figura después del minuto 64', pero José Mario Pinto rompió el molde nuevamente para liquidar el costado inferior derecho de Orobio y decretar el 3-1 final.

El Rey de Copas cortó una racha de tres partidos sin ganar, llegó a 14 unidades y es más líder que nunca del torneo Apertura 2025. Platense bajó a la quinta posición con nueve unidades.