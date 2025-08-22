Jeaustin Campos confirma que Real España apelará sanción ante Concacaf y pide disculpas: "Es una situación desmedida"

<b>Real España</b> logró un triunfo importante ante <b>Diriangén de Nicaragua</b> en la cuarta semana de la <b>Copa Centroamericana</b>. Sin embargo, horas antes de este juego, el equipo aurinegro recibió noticia de que <b>Jeaustin Campos</b> fue castigado con diez partidos tras gestos polémicos en el cotejo entre "<b>La Máquina" y Municipal. </b>Días después de conocer la dura sanción por <b>Concacaf, Jeaustin Campos</b> aclaró largo y tendido lo que sucedió en el Estadio El Trébol, de<b> Guatemala</b>, donde aseveró que sus gestos fueron contra un amigo que estaba en la grada. Pidió disculpas a los hinchas chapines y confirmó que el equipo catedrático apelará la sanción de diez cotejos, la cual la señala de desmedida, porque no hubo una comparecencia ante Concacaf. ¿Las lesiones de Osorto y "Chapetilla" son de gravedad?