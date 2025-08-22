Liga Nacional

Jeaustin Campos confirma que Real España apelará sanción ante Concacaf y pide disculpas: "Es una situación desmedida"

El entrenador de Real España reveló por qué hizo el gesto por el que recibió diez partidos de sanción, mandó un mensaje a Concacaf y reveló la gravedad de las lesiones de "Chapetilla" Mejía y Roberto Osorto.

2025-08-22

Real España logró un triunfo importante ante Diriangén de Nicaragua en la cuarta semana de la Copa Centroamericana. Sin embargo, horas antes de este juego, el equipo aurinegro recibió noticia de que Jeaustin Campos fue castigado con diez partidos tras gestos polémicos en el cotejo entre "La Máquina" y Municipal.

Días después de conocer la dura sanción por Concacaf, Jeaustin Campos aclaró largo y tendido lo que sucedió en el Estadio El Trébol, de Guatemala, donde aseveró que sus gestos fueron contra un amigo que estaba en la grada.

Pidió disculpas a los hinchas chapines y confirmó que el equipo catedrático apelará la sanción de diez cotejos, la cual la señala de desmedida, porque no hubo una comparecencia ante Concacaf. ¿Las lesiones de Osorto y "Chapetilla" son de gravedad?

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo ha asimilado el castigo y habrá algún tipo de apelación a Concacaf?
No he tenido la posibilidad a hablar abiertamente este tema porque estamos esperando el acontecimiento de la sanción y la apelación de lo que está hablando. Es importante aclarar lo que pasó, la gente juzga, son más jueces que comunicadores muchas veces, la gente juzga sin tener una contraparte, sin siquiera saber qué pasó. Lo hago corto: cuando llegué al campo de juego antes de iniciarse, un viejo conocido, desde la pandemia, un guatemalteco amigo que tenía muchos años de no verlo, lo saludé. Luego, empezamos a hablar un poco sobre la situación que estaban viviendo ellos y me habló de la posibilidad de que me ligara al Municipal.

Fue rápido, me estaba alistando a la tribuna. Al final, la idea de conversar, me comentó de la lástima de que haya llegado al equipo y que el equipo era monótono, que el equipo daba sueño. Después, en un momento me empezó a molestar, a vacilar. Obviamente, él no era un aficionado común. Y yo le dije: "Me dijiste que este equipo daba sueño". Le hice un gesto de bostezar en el banco. Cuando termina el juego: "Saludame a tal, un abrazo, un gusto en verte". También me dice: "Tenes que aceptar que te bailamos". Yo no lo volví a ver, pero repetí el gesto que hice en el banco, pero se malinterpreto.

Lo aclaro, porque primero, no fue un gesto como muchos piensas que fue. Dos, ni siquiera fue dirigido a la afición. Incluso, esta amistad me dice que estaba listo para testificar su testimonio de lo que pasó. Pero sobre todo por el mensaje que se dio, no es correcto. Yo he tenido 35 años por viajar por partidos a Centroamérica y nunca había tenido ningún problema. He perdido eliminatorias, cualquier clase de partido allá y nunca ha pasado nada. El otro punto es por mi familia, por mi círculo, por la gente que me aprecia. A ellos son los que le quiero aclarar. Además, a la gente de Guatemala, si en algún momento se malinterpretó o se sintieron ofendidos, pues obviamente las disculpas del caso. Sinceramente, no fue mi intención herir o a los que algunos les pareció.

¿Considera bastante fuerte la sanción de 10 partidos?
No quisiera comentar hasta que no esté firme, pero también tenemos una apelación que está en curso y que se va a dar. Si yo te digo, los insultos homofóbicos en México, agresiones de entrenadores en una Copa Oro, en Copa América hubo agresiones, insultos racistas, jugadores de nosotros recibieron insultos racistas en el campo en ese día, yo no lo percibí. Pero si te pongo a comparar, simple y sencillamente te diría algo que no pasó. Para mí es una situación desmedida, están en el ambiente, están de moda y entiendo de repente que una sanción ejemplar pienso en la posición de Concacaf. Estamos esperando que la situación sea acogida, esperamos que la situación se aclare, no sé si se levanta la sanción, pero en la apelación estará bien tipificada.

¿Le sorprende la sanción y que Concacaf no haya buscado hablar con usted?
Hablé con los abogados del club, hablé con los directivos sobre el tema. Y más bien lo que nos pidieron fue una nota escueta y que respondiera algo escueto. De repente que se respondieran tres preguntas que ni siquiera tenían que ver con algunos de los hechos ni me pidieron comparecencia. Si alguien va a sancionar a alguna persona, lo normal y lo que establece cualquier sistema jurídico es tener la comparecencia, es lo más normal.

Se tomó un video, transcribe, se interpreta y se sanciona, eso pasó. No hubo audiencia, citación vía Zoom, no se dio nunca, Me sorprende lo desmedido del castigo, pero me sorprende porque se toma simplemente de un video y la interpretación de un gesto, no se me consulta, no se me pregunta, lo tomaron de oficio.

Se viene el duelo ante Juticalpa
Venimos de unas dos o tres semanas bonitas, la planificación la teníamos de hace algunos días. Creo que este juego del domingo, vamos juego a juego, Juticalpa le hizo un buen partido a Olimpia. Va a ser un partido duro, es importante tener en cuenta de que hay jugadores que tienen una sobrecarga de juego, pero sí hay algunos que jugarán algunos minutos si se requiere. También es una linda oportunidad para los muchachos, esperamos que puedan levantar la mano.

¿Cómo ve el panorama en la Copa Centroamericana?
Dependemos de nosotros al 90%. Herediano juega de local, necesita ganar, porque sino quedan fuera. Nosotros de reojo vamos a ver calculadora, vamos a ir por el partido. Este gane que tuvimos ante Diriangén, un equipo fuerte, este es el grupo de la muerte, el que juega a quedar de líder puede hacerlo con siete puntos de 12 disponibles. Estábamos preparados. El miércoles que pasó era una guerra de matar o morir. Este miércoles ni que decir.

¿Baja confirmada de Osorto?
Ya conversé con él, le dimos ánimo. Dependerá mucho de la evolución de la cirugía. No me queda la menor duda que es muy profesional, que va a estar enfocándose, esperamos tenerlo en el momento del cierre del torneo. Lamentable y desafortunado.

¿Cómo está Chapetilla Mejía, está listo para jugar?
Dixon Ramírez tiene una molestia muscular, Chapetilla también tiene una situación ósea bastante fuerte, Aparicio y Mencía tienen complicaciones, César tiene recargado un poco los aductores. Jhow, Moura tienen sobrecarga. Son dolores menores, pero no están inhabilitados para jugar.

