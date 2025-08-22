Rubilio Castillo no se guardó nada: ¿Problemas con Emilio Izaguirre? ¿Por qué no firmó con Motagua: "Hay gente en el club que le hace daño"

Avanzando la plática confesó que pudo haber jugado en <b>Olimpia</b>, pero rechazó por priorizar a <b>Motagua</b>. "Una vez me ofrecieron contrato en Olimpia cuando se me venció el convenio con Motagua, fue como dos o tres veces que me hablaron y nadie sabe. Me ofrecían súper mejor contrato y preferí renovar con Motagua. Con la gente no se queda bien y yo los dejo".Finalmente hizo una crítica a <b>Motagua </b>y dijo que deben darle más importancia al jugador nacional que al extranjero. "Duele la manera en cómo monopolizaron la institución y mirá que yo peleaba con muchas cosas, era desgastante venir a mi casa y ver cómo me trataban. La gente no sabe todo lo que nos orilló y si te dicen que te dan menos de los que esperas ya sabés que no te quieren allí. Siempre prefirieron gente de afuera y bueno, triste por el desenlace con la afición y cómo se manejaron las cosas".