Kevin Álvarez cuenta su verdad y explica el motivo de su salida de Génesis PN: "No sería lo mejor para mí como para el grupo..."

"Por tanto golpe en cancha como esa solía tener mucho dolor que me impedía a veces entrenar. Faltarle el respeto a los compañeros de esa forma, de entrenar dos o tres días a la semana y aparecer jugando el fin de semana, no sería lo mejor tanto para mí como para el grupo", sentenció el lateral de 29 años de edad.<b>Kevin Álvarez </b>ha destacado en su carrera futbolística en equipos como <b>Olimpia</b>, <b>IFK Norrköping,</b> <b>Real España</b>, <b>Motagua</b>,<b> Lobos UPNFM</b>, <b>Génesis PN </b>y ahora defenderá los colores granates de <b>Leones FC,</b> comandado por el argentino <b>Héctor Vargas.</b>