Denovan Torres se quiebra al ser consultado sobre Mayra Tercero y señala al verdadero héroe de Juticalpa: "Para mí es..."

<b>Hoy se logra una excelente victoria en un lugar muy complicado como el estadio Morazán.</b>Sí, gracias a Dios se suma de a tres. Acá donde pocos equipos van a sumar de a tres. Real España es un buen equipo, pero gracias a Dios estuvimos bien parados, concentrados y se logró el resultado que venía a buscar.<b>Jugar contra la España siempre te trae recuerdos cuando estabas en el otro lado de la ciudad.</b>Sí, sí, pero como te dije eso queda de recuerdos, bonitos recuerdos. Ahorita yo me debo a Juticalpa y siempre trabajando para ayudar al equipo y estar ahí cuando ellos necesiten.<b>Sos de los pocos jugadores que se han mantenido en el plantel luego de que el torneo pasado se peleara descenso y hoy vemos un gran equipo de Juticalpa y comandado por Denovan Torres.</b>Sí, por ahí la directiva me dio la confianza, el cuerpo técnico que llegó también me dio la confianza y solo le queda trabajar a uno, esforzarse al máximo para tener un buen rendimiento.