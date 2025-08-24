Mazazo a Real España: Juticalpa sorprende a "La Máquina" en el Morazán y se mete a la pelea por los primeros lugares

Las emociones llegaron hasta el segundo tempo, donde David Mendoza abrió la lata en el marcador tras un cabezazo soberbio en el minuto 54' a través de un tiro de esquina por el costado derecho.Tres minutos después, Real España buscó reaccionar mediante una acción a balón parado. Darlin Mencía se elevó por los aires para conectar con la cabeza, pero su testazo pasó por encima del travesaño de Denovan Torres.Parecía que Juticalpa tenía una noche de ensueño en el Estadio Morazán. El guardián Denovan Torres estaba tocado por la varita mágica luego de sacar un zurdazo sensacional de Yeison Moreno, para evitar la caída en su portería.La "Máquina" era una avalancha sobre el final del cotejo. César Romero estuvo a punto de anotar el golazo de la fecha, pero nuevamente Denovan Torres sacó el misil del exjugador de Puntarenas de Costa Rica.<b>Pero a</b> la noche perfecta del Juticalpa le faltaba algo: un golazo descomunal. Y así lo hizo el defensor Elian Matute, que sacó un tremendo fierrazo de tiro libre que dejó parado a Onan Rodríguez para el 0-2 final. Juticalpa FC escaló a la cuarta posición del campeonato. Los dirigidos por Humberto Rivera ahora tienen 11 puntos. Real España cayó al quinto lugar con diez unidades en el torneo Apertura 2025.