Welcome se confiesa: ¿Volvería a la Selección de Honduras? ¿Muere el fútbol hondureño? "Jesús me dio una oportunidad más"

<b>¿Qué tanto ha cambiado la Liga Nacional?</b><br />Mucho, mucho, más que estoy en un equipo joven. En esta semana debemos trabajar fuerte porque sabemos que tenemos un partido duro. <b>Dice Raúl Cáceres que la derrota llegó en buen momento</b><br />Sabíamos que iba a llegar este momento y nadie es invencible. Lastimosamente llegó ahorita, Jesús sabe cuándo le va a tocar a uno, ahora debemos de seguir trabajando para hacer las cosas bien. <b>¿Qué se le vino a la mente en el partido Olimpia vs Platense?</b><br />Solo quería estar a la par de jugadores grandes como Bengtson, Benguché, es algo lindo estar al lado de estos jugadores. <b>¿Compartes que el fútbol hondureño está muriendo?</b><br />Cada uno tiene sus críticas, nosotros solo tenemos que estar agradecido de esto. Solo debemos de estar agradecidos con Jesús de jugar en esta liga. Nadie es perfecto, siempre van a ver críticas. <b>¿Atenderías un llamado si te llama Rueda?</b><br />Es la decisión de él, ja, ja, ja. <b>¿Cuál es tu aporte dentro del camerino?</b><br />Es motivar a los jugadores, Jesús me tiene aquí por algo, el grupo es joven, vamos a seguir trabajando, tengo mucha confianza en estos jugadores. <b>¿Qué le dirías ahora al Welcome que hace muchos años brilló en Liga Nacional?</b><br />Eso quedó atrás. ¿Quién lo diría? Ojalá pudiera encontrar a Jesús cuando estaba joven. <b>En Platense hay algunos jugadores que no tienen ese madurez espiritual, ¿qué le puede decir?</b><br />Poco a poco. Jesús tiene tiempo para cada uno de nosotros, hasta ustedes que están parados aquí, Él te va a llamar, a veces cierra y abre puertas, y cuando el llamado está lo habla.<br />