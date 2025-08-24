Tabla de posiciones de Liga Nacional: Duro golpe a Real España, Olimpia celebra y Juticalpa se mete a la pelea

¡Vibrante! Este domingo, 24 de agosto, se disputan los últimos dos compromisos de la jornada seis del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia es el líder del certamen tras dar un golpe de autoridad ante Platense, equipo al que le ganó por marcador de 3-1 para estriar la ventaja en la clasificación.

Marathón, tras igualar 1-1 ante Olancho FC, se ubica en la segunda posición, Olancho FC es tercer con la misma cantidad de puntos del cuadro verdolaga. Juticalpa, contra todo pronóstico, escaló al cuarto lugar tras el triunfazo ante "La Máquina".