Tabla de posiciones de Liga Nacional: Duro golpe a Real España, Olimpia celebra y Juticalpa se mete a la pelea

Así marcha la tabla de posiciones tras seis jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

     Mario O. Figueroa
2025-08-24

¡Vibrante! Este domingo, 24 de agosto, se disputan los últimos dos compromisos de la jornada seis del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia es el líder del certamen tras dar un golpe de autoridad ante Platense, equipo al que le ganó por marcador de 3-1 para estriar la ventaja en la clasificación.

Marathón, tras igualar 1-1 ante Olancho FC, se ubica en la segunda posición, Olancho FC es tercer con la misma cantidad de puntos del cuadro verdolaga. Juticalpa, contra todo pronóstico, escaló al cuarto lugar tras el triunfazo ante "La Máquina".

Real España es quinto con diez. Platense FC bajó al sexto lugar donde tiene nueve puntos y tiene la última plaza de clasificación. Lobos UPNFM es séptimo en la tabla de posiciones. "La Manada" suma siete puntos en cinco compromisos. Motagua, que venció al Victoria, se ubica en la octava posición del torneo Apertura 2025.

Choloma también acabó con la racha negativa y sumó cuatro unidades. Génesis PN es penúltimo con tres puntos y Victoria se hunde en la tabla con cero puntos en cinco compromisos disputados.

La sexta jornada la cierran Real España vs Juticalpa FC este domingo a las 6:15 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La "Máquina" podría escalar a la segunda posición si logra la victoria.

DATO: Luego de 20 partidos en las vueltas regulares, los primeros seis lugares avanzan a la segunda ronda. Por otra parte, del séptimo al onceavo quedan eliminados del presente certamen.

RESULTADOS
  • Victoria 0-1 Motagua
  • Olimpia 3-1 Platense
  • Choloma 2-1 Génesis PN
  • Olancho FC 1-1 Marathón
  • Real España 0-2 Juticalpa FC
