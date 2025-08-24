Lavallén se queja de la cancha de Danlí y hace petición a la Liga tras errores arbitrales: "Esto hace más chico al fútbol hondureño"

<b>¿Le gusta su equipo antes de enfrentar a Olimpia en la próxima fecha, al campeón nacional? Y, ¿cuánto aporta Rubilio Castillo para cuando vuelva? Porque usted ya habló de él antes de ficharlo y nos gustaría que hable de él ya ahora fichado para su equipo.</b><br /><br />Sí, el equipo me está gustando porque tiene una identidad. Más allá de hoy, esa identidad no la pudimos plasmar por lo que decía. No somos un equipo que se siente cómodo jugando por aire, jugamos al ras del piso y cuando el piso no lo permite, se nos complica. Pero estoy muy satisfecho con lo que está mostrando el equipo hasta ahora. Hoy es importante llevarnos algo de este lugar, vinimos con la mentalidad de ganar el partido, pero las circunstancias hicieron que lo empecemos perdiendo y después los pudimos empatar.<br /><br />Y sobre Rubilio, creo que no lo tengo que definir yo. Es un jugador ya muy probado en el fútbol hondureño. Estuvo en el fútbol del exterior hasta hace muy poquito. Sabemos que tiene una suspensión y que no lo vamos a tener seguramente un par de fechas, pero ese tiempo le va a servir a él para conocernos a nosotros como cuerpo técnico, a sus compañeros y seguramente cuando esté a disposición, nos va a dar mucho.<b>Recordando el gol de Real España, la situación con Henry Figueroa en la jornada pasada, la queja directa del club con los árbitros, y hoy, después de la repetición, vimos que Alexy Vega no estaba en posición de fuera de juego y no se convalidó el gol. ¿Se sienten ustedes perjudicados? ¿Todavía consideran que el arbitraje les está fallando directamente?</b><br /><br />Hablar de las intenciones de los árbitros es imposible porque nosotros no sabemos lo que pasa por la cabeza del árbitro. Si realmente vio algo que le pareció offside, o está cobrando algo por otra intención. Eso yo no lo puedo juzgar. Lo que sí digo es que el fútbol hondureño no se puede permitir más tener un torneo en donde todas las fechas hay situaciones de queja porque después si se empieza a pensar mal, a sospechar. Y me imagino que para protección de los árbitros en el fútbol hondureño sería excelente que pueda llegar el VAR, o puedan tener ellos mínimamente un monitor. Porque así como transmite la televisión en el partido, pueden tener afuera un monitor donde el árbitro pueda recurrir o donde el cuarto árbitro le pueda decir, 'vení a verla porque no hay offside'.<br /><br />Sin trazar líneas, sin todo lo que conlleva el VAR, que seguramente es un gasto, pero me parece que esto hace más chico al fútbol hondureño cuando se puede hacer más grande. Es una garantía, y sobre todo para los árbitros, que no quedan expuestos. Porque cuando nos pasa lo de Real España, un metro adelantado le pega al jugador que está adelantado y cobran gol y el línea le dice al árbitro que tiene que rever porque parecía que estaba adelantado y el árbitro no quiere rever.