Lavallén se queja de la cancha de Danlí y hace petición a la Liga tras errores arbitrales: "Esto hace más chico al fútbol hondureño"

Marathón y Olancho FC empataron 1-1 en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí y Pablo Lavallén, entrenador del Monstruo Verde, expresó en conferencia de prensa su molestia y preocupación por las condiciones en las que se jugó el partido esta tarde. El equipo verdolaga se vio forzado a adaptarse a un terreno de juego irregular, afectado por el agua de la lluvia caída antes del inicio. "Lamentablemente, las condiciones del piso de la cancha no eran para jugar al buen fútbol", expresó Lavallén en la rueda de prensa post partido. Para el argentino, este tipo de situaciones perjudica la calidad del espectáculo y la competitividad del torneo. Pablo dejó claro que estas situaciones se repiten constantemente en el fútbol hondureño y que, para evitar sospechas y mejorar la transparencia, es urgente que se implemente el VAR o, al menos, un monitor para que los árbitros puedan revisar jugadas polémicas.

Lavallén no dudó en hablar de la necesidad de mejorar el arbitraje en el país. "El fútbol hondureño no se puede permitir más tener un torneo en donde todas las fechas hay situaciones de queja", afirmó. "Creo que por el bien del fútbol hondureño habría que poner alguna medida. O VAR, o monitor, alguien que esté mirando, un cuarto árbitro que esté mirando un monitor y que pueda llamar al árbitro, que lo puedan rever. No es tan difícil, me parece que lo que no hay es voluntad", concluyó el estratega argentino.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN

¿Cómo califica el entrenador hoy el juego de Marathón en un partido de ocasiones para ambos bandos? Y, ¿Qué estaba marcando la diferencia hasta el momento en que llega el penal que le dé el empate?



Lo califico como un partido muy muy aguerrido. Lamentablemente, las condiciones del piso de la cancha no eran para jugar al buen fútbol. Una lástima porque tanto Olancho como Marathón intentan jugar al fútbol y con el aguacero que cayó antes del partido fue peor, porque encima de lo disparejo le agregamos la velocidad que toma la pelota con el agua.



Entonces, fue un partido muy trabado, muy accidentado. Lamentablemente nos pusimos en desventaja en el primer tiempo. Y después Olancho hizo su juego tratando de hacer circular la pelota o de moverla. Y cuando nosotros presionábamos, por ahí venían los tiros largos, los pases largos para buscar a los puntas, pero bueno, gracias a Dios creo que los muchachos que estuvieron dentro del partido se pudieron acomodar. Los que ingresaron, ingresaron bien. En el caso de Sorto, en el caso de Bueso, en el caso de Sevilla, en el caso de Sacaza, me parece que ingresaron bien. El equipo como que tomó un poquito más de impulso. Y bueno, pudo llegar el empate y tuvimos una última muy clara que hasta lo pudimos ganar. Un partido, ya te digo, muy accidentado en donde no ganás por merecimiento, sino que ganás por circunstancias. Después del penal, Sevilla tuvo un mano a mano con el arquero que no pudo definir. Y no pudo pasar al medio también, entrábamos como para empujarla, pero fue una jugada más adaptándonos a lo que la cancha nos pedía que por un buen juego. ¿Usted cree que Marathón merecía algo más que llegar al empate por vía penal? Porque si vemos lo que hizo Olancho, a Marathón le costó crear mucho juego desde el mediocampo y como dice usted, fue por circunstancias. ¿Cree que el equipo mereció más aparte del empate?



Esto es un juego donde el resultado es el que es. Y el resultado por lo general lo logra el que se adapta mejor a las condiciones de juego. Hoy las condiciones de juego creo que no nos sirvieron ni a nosotros ni a Olancho. Como te lo digo y se lo dije al entrenador de Olancho (Reynaldo Tilguath), Olancho es un equipo que trata muy bien la pelota, nosotros creo que también tratamos muy bien la pelota, y hoy en esta cancha no se puede tratar bien la pelota. Muy irregular el césped, el piso, la pelota picaba permanentemente y encima rápida con el agua.



Termina saliendo un partido regular a malo, por lo que uno ve en el juego, con dos equipos que juegan bien al fútbol. Si hoy hubiésemos jugado en un campo donde la pelota pueda rodar bien y donde se pueda filtrar pases, donde se pueda construir, yo creería que hubiese salido un partido mejor. Olancho se puso en ventaja con un pase que nos corta en una salida larga, una contra, un centro y gol. Y nosotros encontramos también el gol en una jugada larga, un penal y pudimos llegar a ser el segundo de la misma manera. Tratamos los dos de acostumbrarnos a lo que nos ofrecía el campo, nos permitía el campo y lamentablemente no salió un partido lindo, pero el resultado es el que es.

¿Le gusta su equipo antes de enfrentar a Olimpia en la próxima fecha, al campeón nacional? Y, ¿cuánto aporta Rubilio Castillo para cuando vuelva? Porque usted ya habló de él antes de ficharlo y nos gustaría que hable de él ya ahora fichado para su equipo.



Sí, el equipo me está gustando porque tiene una identidad. Más allá de hoy, esa identidad no la pudimos plasmar por lo que decía. No somos un equipo que se siente cómodo jugando por aire, jugamos al ras del piso y cuando el piso no lo permite, se nos complica. Pero estoy muy satisfecho con lo que está mostrando el equipo hasta ahora. Hoy es importante llevarnos algo de este lugar, vinimos con la mentalidad de ganar el partido, pero las circunstancias hicieron que lo empecemos perdiendo y después los pudimos empatar.



Y sobre Rubilio, creo que no lo tengo que definir yo. Es un jugador ya muy probado en el fútbol hondureño. Estuvo en el fútbol del exterior hasta hace muy poquito. Sabemos que tiene una suspensión y que no lo vamos a tener seguramente un par de fechas, pero ese tiempo le va a servir a él para conocernos a nosotros como cuerpo técnico, a sus compañeros y seguramente cuando esté a disposición, nos va a dar mucho. Recordando el gol de Real España, la situación con Henry Figueroa en la jornada pasada, la queja directa del club con los árbitros, y hoy, después de la repetición, vimos que Alexy Vega no estaba en posición de fuera de juego y no se convalidó el gol. ¿Se sienten ustedes perjudicados? ¿Todavía consideran que el arbitraje les está fallando directamente?



Hablar de las intenciones de los árbitros es imposible porque nosotros no sabemos lo que pasa por la cabeza del árbitro. Si realmente vio algo que le pareció offside, o está cobrando algo por otra intención. Eso yo no lo puedo juzgar. Lo que sí digo es que el fútbol hondureño no se puede permitir más tener un torneo en donde todas las fechas hay situaciones de queja porque después si se empieza a pensar mal, a sospechar. Y me imagino que para protección de los árbitros en el fútbol hondureño sería excelente que pueda llegar el VAR, o puedan tener ellos mínimamente un monitor. Porque así como transmite la televisión en el partido, pueden tener afuera un monitor donde el árbitro pueda recurrir o donde el cuarto árbitro le pueda decir, 'vení a verla porque no hay offside'.



Sin trazar líneas, sin todo lo que conlleva el VAR, que seguramente es un gasto, pero me parece que esto hace más chico al fútbol hondureño cuando se puede hacer más grande. Es una garantía, y sobre todo para los árbitros, que no quedan expuestos. Porque cuando nos pasa lo de Real España, un metro adelantado le pega al jugador que está adelantado y cobran gol y el línea le dice al árbitro que tiene que rever porque parecía que estaba adelantado y el árbitro no quiere rever.