Marathón se marcha del estadio Yankel Rosenthal y adelanta que el clásico ante el Olimpia se jugará en nueva sede

El duelo entre verdes y albos estará comenzando a partir de las 5:15 de la tarde en un partido de alto voltaje ya que estará en disputa el tema del liderato.El sector de populares tanto en el lado este y sur tendrá un precio de 150 lempiras, mientras que los sectores de preferencia y silla costará 500 LPS. Los niños y la tercera edad pagan el 50% en todas las localidades.Cabe recalcar que tanto ambas barras podrán ingresar al recinto deportivo, en el lado este se ubicará la Furia Verde y en sur la Ultra Fiel.Cabe resaltar que por ahora se desconoce si los clubes podrán utilizar a sus mejores futbolistas debido a que el seleccionador Reinaldo Rueda girará convocatoria y solicitó contar con los jugadores desde este fin de semana debido a que se avecina la participación de Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.En la tabla de posiciones y tras seis juegos disputados, Olimpia es líder del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional con 14 puntos y la segunda posición le pertenece al Marathón con 11 unidades.Además de estar en disputa la rivalidad y el tema del liderato, el partido tiene como atractivo el hecho de que Pablo Lavallén, DT del monstruo verde, se enfrentará ante un conjunto olimpista al que dirigió en 2022 y en donde llegó hasta la etapa de semifinales.Cabe resaltar que Eduardo Espinel como estratega del Olimpia marcha invicto ante los verdes ya que en el torneo anterior ganó los dos compromisos.