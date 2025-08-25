Histórico equipo mexicano acepta invitación de Marathón para disputar el partido del Centenario

El Marathón festeja este año su centenario y para celebrarlo ha comenzado desde hace algunos meses con sus preparación. Diario DIEZ, ha conocido que el cuadro verdolaga estará enfrentando a un histórico equipo mexicano que visitará San Pedro Sula en noviembre.

Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre.

La respuesta del Pachuca a Marathón a la que Diario DIEZ tuvo acceso dice textualmente: "Nos honra formar parte de esta histórica celebración y confirmamos con entusiasmo nuestra participación en dicho encuentro, reconociendo la trayectoria y legado del Club Deportivo Marathón en el fútbol hondureño y regional".