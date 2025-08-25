Liga Nacional

Histórico equipo mexicano acepta invitación de Marathón para disputar el partido del Centenario

Diario DIEZ ha conocido que el club azteca, único campeón de Concacaf en la Copa Sudamericana, viene el 14 de noviembre

  • Histórico equipo mexicano acepta invitación de Marathón para disputar el partido del Centenario

    El Club de Fútbol Pachuca es uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano y ya le confirmó a Marathón que viene a disputar el histórico partido del Centenario verdolaga.
2025-08-25

El Marathón festeja este año su centenario y para celebrarlo ha comenzado desde hace algunos meses con sus preparación. Diario DIEZ, ha conocido que el cuadro verdolaga estará enfrentando a un histórico equipo mexicano que visitará San Pedro Sula en noviembre.

Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre.

La respuesta del Pachuca a Marathón a la que Diario DIEZ tuvo acceso dice textualmente: "Nos honra formar parte de esta histórica celebración y confirmamos con entusiasmo nuestra participación en dicho encuentro, reconociendo la trayectoria y legado del Club Deportivo Marathón en el fútbol hondureño y regional".

El Pachuca marcha actualmente en la cuarta posición de la tabla de posiciones del fútbol mexicano.

El Pachuca marcha actualmente en la cuarta posición de la tabla de posiciones del fútbol mexicano.

Los dirigentes habían confirmado que el equipo invitado sería revelado en las próximos días. El Pachuca aceptó la invitación para ser parte de este compromiso. No será la primera vez que los verdes enfrenten a clubes mexicanos, pues en Concacaf.

Se ha conocido que la idea de Marathón era que el partido se jugará contra el Club León, los Panzas verdes, siempre del Grupo Pachuca, pero los mexicanos se han decantado porque sea el histórico club que fue campeón de la Copa Sudaméricana.

La dirigencia de Marathón ha reforzado la plantilla en este torneo contratando al entrenador argentino, Pablo Daniel Lavallén, mientras que en el ataque, fichó al delantero Román Rubilio Castillo, quien será uno de los animadores en la segunda vuelta del torneo.

Unirme al canal de noticias
Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

Liga Nacional
|
Rubilio Castillo
|
Marathón
|
Pachuca
|