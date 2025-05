Gabriel Araújo, lateral izquierdo de los leones, no pudo esconder su emoción tras poder alcanzar su sexta corona en los albos.

"Uy, como si fuera la primera, ¿no sé vos fuiste el primero que estaba cuando llegué en el aeropuerto? dije que Olimpia va por títulos y aquí estoy en tres años con seis títulos en el equipo y muy feliz".

Tras su llegada a Honduras, el brasileño recordó su anhelo de poder dejar una huella en el país. "No conocía, pero tenía muchas ganas de salir campeón, presentar mi fútbol en Honduras y estoy muy feliz".

Al momento de consultarle por las alegrías que le han generado los títulos con el Olimpia. "Como en el quinto, pudo ser el otro (final perdida ante Motagua), pero diosito no quiso; ahorita lo logramos y estamos muy feliz. Es una cosa histórica y soy muy feliz con todo, los directivos, jugadores que me ayudaron, antes no sabía español y ahora sé un poquito, ya hablo más".

Gabriel Araújo es uno de los futbolistas que finalizan su vínculo con el Olimpia, pero mantiene la esperanza de poder seguir.

"No sé, mi futuro está en las manos de Dios, hasta mi papá está nervioso ¿para dónde vas? papi, tranquilo, todo está en la manos de Dios y que salga todo bien y me quede en Olimpia".

Y añade: "Jugué la primera ronda toda completa, luego no jugué porque tenemos buenos jugadores, Carlos Sánchez jugó las dos finales, no podemos hablar, somos un equipo y en Olimpia queremos ir por más títulos".

El lateral brasileño le ha tomado un inmenso cariño al Olimpia a tal punto que: "Si pudiera quedar toda una vida en Olimpia, me quedaría, pero sabemos como es el fútbol, a veces pueden haber cambios, pero yo me quiero quedar".

Sobre la charla que tuvo al final del partido de la final con el técnico de Real España, Jeaustin Campos. "Sabe de los reconocimientos de un trabajo, cuando jugué contra Real España lo hice bien, me felicitó. ¿te espero en san pedro te dijo?, no sé no puedo hablar de este tema".



Araújo es claro que si no se le renueva su contrato en el Olimpia, las puertas están abiertas para otros clubes de Honduras.



"Nosotros somos trabajadores, sabemos que se hizo una gran historia aquí en Olimpia, pero hay que ser profesional y tenemos una familia".