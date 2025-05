"Son sensaciones en lo personal, soy un entrenador que no expresa mucho durante los partidos, no grita los goles, está todo por dentro y cuando uno ve que termina el partido, se logra el objetivo para lo que me trajeron acá; hay un afloje. Pude haber salido a correr, pero ahí es cuando salen las cosas que se han tenido que pasar, los momentos difíciles, las cosas que deja en el camino; entonces, es un estado de ánimo que no está preparado, pero surge en el momento".

Y se atrevió a confesar también: "Hasta ahora estamos temblando, no lo podemos creer que en tan pocos meses y le hemos tenido un cariño espectacular, le hemos podido regalar este título, volver (copa) a casa, donde debe de estar".

Al momento de ser consultado sobre su timbre de voz y lo que significaba vivirlo de esa manera, solo puedo resumir: "Los recuerdos, la copa está en casa y la casa está en orden".

Y añadió: "Yo desde el momento que vine acá les dije que veníamos para ser campeón, hacer historia y un club tan grande lo obliga. Por eso cuando tuvimos unos problemas en los partidos que no ganábamos y se rumoraban algunas cosas; pero acá es donde se vio el equipo".

También adelantó la petición que le han hecho pese a las pocas horas de conquistar la copa 39 en la historia del club.

"Ya me lo pidieron los hinchas y es normal; lo único que les pedí es que me dejaran descansar algunos días"

En lo que respecta a las bajas y los fichajes que podrían llegar a la institución de cara al torneo Apertura y en su segundo mandato.

"Déjenme descansar, hay tiempo para analizarlo, hay que juntarnos con los dirigentes y como pasa en todos los períodos de pases, jugadores que se van y vendrán, a uno se les termina su contrato, hay que analizarlos, pero estamos muy contentos con este grupo y que quede una base de todo este grupo", finalizó.