Presidente de Olimpia se pronuncia sobre el futuro de Jerry Bengtson, las bajas y la apuesta al torneo de Concacaf

Creo que eso ayudó porque encontraron algunos jugadores de Real España que creo que estaban ya cansados, y ellos frescos entraron. Fue formidable el partido que hizo Olimpia esta tarde-noche, así que creo que más que merecido el título que se ha logrado. Estamos contentos porque ya nos hacía falta después del torneo pasado haber perdido aquella final. Regresar a la cima.Nos sentimos sobre todo agradecidos con Dios que nos ha dado esta posibilidad de ser campeones un torneo más.

Presidente, ¿en algún momento dudó de ganar título especialmente por esa crisis de resultados en la segunda vuelta?

Mire, afortunadamente como los resultados también de los otros equipos no se estaban tampoco dando y pues estábamos a un punto del primer lugar. Solo creo que en una o dos jornadas perdimos el primer lugar, pero estábamos cerca, entonces yo la verdad que creía mucho. Y sigo creyendo en que el trabajo, cuando se trabaja de lleno con todo el deseo y se cuenta con la capacidad, las cosas tarde o temprano van a salir.

Yo la verdad que tenía mucha confianza en que iba a suceder algo parecido a lo que hemos visto. Siempre trabajamos para que el equipo llegue en la etapa decisiva del torneo, que llegue en esa curva ascendente y creo que después del partido contra Maratón el equipo logró agarrar de nuevo esa curva ascendente y obtener muy buenos resultados. Hasta lograr estos dos partidos de triunfo en la gran final. No dudamos porque yo confío mucho en la capacidad de nuestro cuerpo técnico y de nuestros jugadores.

Yo sé que ellos se cometían algunos errores en los partidos que no se lograba ganar y se trabajaba en tratar de evitar esos errores. Eventualmente pueden pasar alguna racha mala y no poder obtener un triunfo después de estos cinco partidos. Yo sabía que el equipo tenía la capacidad para poder mejorar de nuevo y lograr, gracias a Dios, obtener ese primer lugar de las vueltas.

Este equipo ya está pensando en la copa 40. ¿Cómo está el plantel en el tema contractual?, ¿se van a reforzar?

La verdad que hoy es momento de celebrar, de disfrutar este gran logro. Ya a partir de mañana (ayer), pues sí, tenemos pensado empezar a trabajar con el profesor, trabajar con Osman y analizar los diferentes contratos que hay de jugadores que finalizan. Otros que siguen, pero también puede ser que se tomen decisiones.

Comenzaremos a partir de mañana, en horas de la tarde, a empezar a analizar y ver, y para tomar las mejores decisiones. Se viene un segundo semestre del año, en el cual obviamente la prioridad es el torneo internacional. Como usted bien dice, tenemos esa espinita. Los últimos dos años no pudimos avanzar de fase de grupos y la verdad que eso es algo que tenemos pendiente con nuestra afición y con nosotros mismos.

La prioridad definitivamente será tratar de lograr el título centroamericano y después ver qué puede pasar en el primer semestre del 2026, si se logra la clasificación a la Champions de CONCACAF, que también es un torneo que cada vez ha ido agarrando mucho más prestigio. Hay mejores premios, situaciones, que definitivamente también vendrían a ser importantes para el equipo.

Chirinos decía que su futuro dependía del presidente, a ver si lo deja ir en caso de que lleguen oportunidades...

La verdad que si surgen opciones, claro que es justo, las analizaremos y veremos lo que sea mejor para el jugador y para la institución. Hasta el momento él tiene contrato hasta diciembre y hay que esperar a ver si termina el torneo y vamos a ver si ahí surge alguna posibilidad para él o para cualquiera de los otros muchachos que están en el equipo.

Carlos Pineda, Mango Sánchez y Gabriel Araujo son de los que se les vence su contrato. ¿Hay interés para que estos jugadores sigua en el club?

Hay situaciones que, como le decía, vamos a conversarlas con el profesor a partir de mañana o durante esta semana que viene. Vamos a analizar varios de esos jugadores a quienes se les vence el contrato para tratar de renovar y, si no, obviamente agradecerles por su desempeño que han tenido con el club, agradecerles por este título porque todos han sido parte importante para poder alcanzar esta Copa 39.

Esperamos que en el transcurso de esta semana podamos tener la oportunidad de reunirnos con el cuerpo técnico, tomar las mejores decisiones posibles, dar que tengan un merecido descanso para comenzar por ahí entre el 15 y 20 de junio la pretemporada.

Se dice que Elison Riva, ex de Potros, ya es de Olimpia. ¿Puede confirmar o negar ese rumor?

No, no le puedo confirmar nada que no sea hecho. No hay nada, no hay contrato firmado.Creo que es un buen jugador. Me parece que hizo un buen torneo con Olancho, pero no hay nada. Vamos a empezar a sentarnos con el profe para revisar y ver todos los jugadores que puede ser que continúen o que no continúen y cuáles podrían venir al equipo.

Más allá del título del profesor Espinel, ¿cómo valora usted este primer torneo del entrenador uruguayo?

No, yo creo que es muy buena. El equipo empezó muy bien el torneo siempre peleando en primer lugar, en segundo lugar, por ahí se mantuvo, y creo que tuvimos esa racha de cinco partidos, pero nunca nos separamos mucho del primer lugar. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo. La adaptación ha sido formidable y esperamos que ahora con más tiempo para poder hacer la planificación de acara al próximo torneo, pues podamos tener aún mejores resultados.

Al mirar los campeones de Honduras, Olimpia le saca 20 título de margen al segundo Motagua, ¿qué le dice eso?

Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Una mezcla de contar con la ayuda de Dios para poder lograr esos títulos, con la ayuda de Dios que le dio en su momento a nuestro presidente eterno la visión y el poder tomar las decisiones que tomó en su momento para hacer de este el club más exitoso del fútbol hondureño. Y a nosotros, los que formamos ahora parte de la junta directiva, también de poder ayudarnos a tomar las mejores decisiones posibles para obtener estos resultados.