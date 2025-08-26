Benigno Pineda señala dos errores arbitrales en el Olancho- Marathón y responde a Lavallén: "Le compete a la Liga Nacional"

<b>Pablo Lavallén mencionó que es necesario un cambio ante los constantes errores:</b> "Escuché al profesor Lavallén, mencionó que la tecnología, es importante el VAR, hay situaciones que el VAR podría arreglar, pero este le pertenece a la Liga Nacional, a la FFH, que en un momento deben determinar incluir esta tecnología". <b>El arbitraje se equivoca, el abanderado es internacional, ¿están capacitados los árbitros para dirigir con el VAR, cuántos están capacitados?</b> "Tenemos a algunos árbitros y están Said Martínez, Selvin Brown. Existe el VAR LIGTH, que es el monitor que está en el centro del campo, donde el árbitro puede ir dos veces a solicitud de los entrenadores. En esa parte hemos preparado a los árbitros. Si ponen este VAR, sería inmediato". <b>¿Cómo valoraron los castigos para la cuarteta de Jefferson Escobar tras los errores en el Motagua vs Marathón? </b>"Con la Comisión de Disciplina están expuestos a castigos Y en base a la ley la Comisión los suspendió dos jornadas, son árbitros buenos, están jóvenes y los necesitamos".