Benigno Pineda señala dos errores arbitrales en el Olancho- Marathón y responde a Lavallén: "Le compete a la Liga Nacional"

Benigno Pineda, coordinador de la Comisión de Arbitraje, detalló los errores que se dieron en la jornada seis del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, que tuvo como mayores protagonistas el duelo entre Olancho vs Marathón en Danlí. Este partido, cuyo resultado quedó 1-1, estuvo marcado por la polémica luego de que se anularan dos goles válidos a ambos equipos. El coordinador de la Comisión de Arbitraje dio una rueda de prensa donde le respondió a Pablo Lavallén, técnico de Marathón, que dejó claro que estas situaciones se repiten constantemente en el fútbol hondureño y que, para evitar sospechas y mejorar la transparencia, es urgente que se implemente el VAR Además, señaló que Melvin Matamoros se equivocó en no señalar un tiro de penal claro sobre Mathías Vázquez en el Victoria vs Motagua en el Estadio Ceibeño.

SUS DECLARACIONES

Error en offside de Marathón ante Olancho: "En este partido se nos presentaron situaciones complicadas. La labor del árbitro asistente en esta situación no fue de la mejor. El atacante de Marathón sale de una buena posición. Consideramos que el árbitro no está en mejor posición, no está a la altura del penúltimo defensor, y esto no le permite valorar esta situación de buena manera. El árbitro indicó infracción de fuera de juego, pero no existía". Gol de Olancho ante Marathón: "En el mismo partido se presentó otra acción difícil y cerrada. Con los árbitros entrenamos en esto. Desde que sale el tiro libre, todos salen de manera correcta. El asistente está posicionado de manera correcta, pero no interpretó bien la acción y no debió ser invalidada". Falta penal sobre Mathías Vázquez: "Aquí se le presentó una situación a Daniel Matamoros, quien le faltó visión correcta. El atacante del Motagua es sujetado fuera del área, pero la falta continúa dentro del área penal. Por lo tanto, el árbitro debió pitar penal, él consideró que la falta era fuera. Aparte del tiro de penal, el defensor del Victoria tuvo que salir expulsado. Un error de los árbitros en este partido".