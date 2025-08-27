Eduardo Espinel confiesa que está nervioso antes de medirse al Xelajú y lo importante de ser primero: “hay que ponerse el overol”

Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia, sabe que se mide a un equipo que ha sorprendido con un nivel extraordinario en Concacaf; el Xelajú MC de Guatemala. El rival de esta noche no es un equipo al que le deben de salir a lo loco y así lo dice.

El entrenador uruguayo habla sobre la presión que tiene el grupo de poder hacer las cosas bien por Honduras porque tienen todo a su favor para avanzar primeros de grupo, dependen de ellos mismos, pero al mismo tiempo habla de los nervios.

El estratega revela las claves de su trabajo, del orgullo y llama a la prudencia de no creerse que, por la camisa y la tradición del equipo, se debe irrespetar al rival. Explica que tienen materia y han trabajado para hacer la tarea en el Chelato Uclés de la capital.

¿Qué tan importante será realmente salir con el primer lugar en ese torneo?

Por supuesto que Olimpia, como siempre lo he dicho, tiene que participar en todos los campeonatos y tratar siempre de ser primero, porque la historia lo manda. El club, la grandeza que tiene este club y más en un torneo internacional. Pero si nosotros estamos enfocados en pasar la primera fase, que era nuestro gran objetivo. Por supuesto que la responsabilidad del partido la tenemos nosotros. Vamos a intentar ganarlo y eso llevaría a quedar primero en la serie. Y bueno, sería también un golpe anímico muy importante para nosotros, para lo que viene. Hemos estado trabajando para eso, pero por sobre todas las cosas, con el poco tiempo que tenemos de partido a partido, siempre trabajando para ganar cada partido. Y esta no es la excepción. Vamos a intentar desde el trabajo poder sacar un buen resultado y ojalá que Dios primero podamos tener la victoria y terminar primero en la serie, que sería, como digo, para el futuro un golpe anímico muy importante.

¿Profe, mencionaba el técnico del Xelajú que no es casualidad lo que están haciendo en este momento en la competencia? cómo poder sacar el provecho a la localía también para este compromiso y poder asegurar ese primer lugar?

Es una casualidad que Xelajú no haya perdido un partido en la Copa Internacional, también hemos analizado el campeonato interno que viene haciendo muy buenos partidos, también buenas presentaciones, es un equipo que ha invertido para jugar la Copa Internacional, entonces lo que lo hace... un partido dificilísimo, y más allá de la localía que tenemos nosotros, como vuelvo a repetir, es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa en el partido, sabemos que van a ser noventa minutos durísimos, y y que vamos a jugar con un equipo que sabe lo que juega, que tiene muy bien entendido el modelo de juego, y bueno, estar nosotros poder minimizar esas esas este virtudes de ellos, y bueno, y tratar de que nuestro potencial, con lo que significa jugar de local, podamos sacarlo de adelante porque en esta compañía internacional es la localidad siempre es muy necesaria hacerla fuerte.

¿Es una obligación por la grandeza de Olimpia cerrar primero de grupo?

Todos sabemos lo que es Olimpia ustedes lo saben más que yo, que por ahí soy nuevo en este país trabajando que la grandeza que tiene el club, pero no confundamos que por la historia y por la grandeza es tirar el equipo adentro de la cancha y ganar los partidos acá hay que trabajar primero Y después saber que la responsabilidad de estar en un equipo de esto amerita hacer un excelente trabajo para siempre estar peleando arriba. Y bueno, ya están en la excepción. Vamos a intentarlo y vamos a trabajar primero, trabajar para después poder lograr la victoria para seguir adelante. Y bueno, poder seguir sintiendo eso que ustedes dicen del ranking para mí, por ahí no le doy tanta importancia porque yo le doy más importancia al día a día, pero sí es saber que hay que demostrar todo eso que dicen, que por algo está en ese lugar el club que hoy estamos representando.

¿Ya tiene definido el equipo y cómo hacerse sentir aquí en el estadio Nacional?

Con respecto al equipo, claro que ya está decidido. Nosotros vamos pensando partido a partido. La verdad que no podemos estar esperando el próximo partido porque tenemos poco tiempo. Entonces hoy el partido más importante para nosotros es el de Xelajú. No importa el partido que pasó, que ganamos, no importa el que venga el Clásico, después veremos qué estrategia podemos hacer con los partidos que vienen, pero estamos enfocados en este partido, ya trabajamos con los que van a iniciar haciendo el trabajo, como siempre digo, pero los 23 jugadores que están necesitados están prontos para hacer su mejor trabajo en el partido de Xela.

¿Profe, algún detalle, algo que le preocupe para el partido?

A ver, no voy a decir por ahí lo que veo que es bueno de Xela o las carencias, porque también como todo equipo tenemos virtudes y falencias, pero les puedo decir que es un equipo realmente muy equilibrado, donde tiene jugadores muy desequilibrantes de mitad del campo hacia adelante, donde lo lleva a nosotros a estar en una máxima concentración, pero es un equipo que en el análisis que hemos hecho de parte del cuerpo técnico, cuesta encontrar alguna grieta como para hacerle daño, pero bueno, intentaremos con nuestras armas, siempre priorizando el trabajo nuestro, respetando al rival, pero lo intentaremos.

¿Cómo hacen ustedes como cuerpo técnico para ayudar a los jugadores, sobre todo por la presión que se vive en un momento previo a un partido tan importante?

Usted sabe que a veces el entrenador es el que tiene que calmar a veces el grupo de jugadores, ¿no? Es tarea nuestra, pero si usted, no sé si me cree, pero son los jugadores que nos dan tranquilidad a nosotros. Porque la forma que trabajan, la forma que encaran el día a día, la seriedad que le dan, independientemente de quién son los que arrancan jugando y los que están afuera, están con la energía positiva esperando el momento. Entonces, uno palpa que no precisa de nuestra ayuda el grupo. porque están enfocados realmente en el trabajo y que saben que esto se saca todo junto. Y después, la única manera que uno le puede decir al grupo es tratar de... quitar esa presión disfrutando. Estas cosas hay que disfrutarlas también. Más allá que el estrés, lo que decía Jerry, que, por ahí la ansiedad, que es lógica, yo también estoy nervioso, tengo ansiedad, pero no hay que dejar de disfrutar estos momentos, porque no todos los días se juega en Copa Internacional. En lo personal lo estoy viviendo porque es mi primera experiencia de una manera extraordinaria con los jugadores, más allá de los momentos buenos, malos de un partido, pero no por la responsabilidad que tenemos. Y la presión que tenemos no podemos dejar de disfrutar. Y bueno, en ese mensaje de disfrutarlo también se quita un poco la presión de ese estrés que todos los días nos invade al estar en este club.

¿Qué ha aprendido Olimpia en este recorrido de la Copa Centroamericana?

La experiencia que vamos viviendo hasta el momento a nivel de esta Copa, no me ha dado cuenta en el grupo, en el cuerpo técnico, que cada partido es dificilísimo. Más allá de los nombres que estén, de los equipos que tengan historia o no tengan historia, cada partido es una historia diferente y que no se puede bajar la concentración. Y las veces que por ahí bajamos un poquito la concentración en algún partido, sufrimos, ¿no? Entonces eso es un aprendizaje que va llevando a corregir cada vez mejor eso. Y lo otro, la experiencia que hemos tenido también es que no hay que dejar de luchar. Pasó con el partido de Águila por ahí, que no fue nuestro mejor partido. pero si hay algo que tuvo el equipo que nunca dejó de luchar. Cuando no se puede jugar bien, hay que luchar, hay que ponerse el overol, como decimos en nuestro país, que hay que ponerse a trabajar por el equipo, y trabajando todos juntos, aunque las cosas por ahí no estemos finos o no salgan, a la larga te va permeando el trabajo. Y bueno, creo que eso es un par de experiencias que hemos tenido en este recorrer de estos partidos internacionales.