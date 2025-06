"Colocho" Martínez rompe el silencio tras sorpresiva salida del Motagua y deja dardo a los jóvenes y a un asistente de Diego

Ocho largos años fueron los que tuvo de trayectoria Walter "Colocho" Martínez con los colores del Motagua en la Liga Nacional de Honduras. El mediocampista creativo salió del club para el Apertura 2025 y encontró un nuevo club: el Club Deportivo Victoria. Pero antes de iniciar pretemporada con el conjunto jaibo, el mediocampista rompió el silencio sobre su sorpresiva salida del "Ciclón", donde reveló los motivos de su adiós definitivo del equipo que dirige Diego Vázquez. En entrevista con Fútbol Digital, Martínez reveló detalles oscuros de su pasaje por el 19 veces campeón de Liga Nacional, le dejó varios dardos jóvenes futbolistas, el gran alivio que sintió al salir del club y el agarrón que tuvo con asistente de Diego Martín Vázquez.





SUS DECLARACIONES

Salida del Motagua Muy contento con la decisión que tomé, eso fue hablado desde ya tiempos con mi familia. Yo sabía que al terminar este torneo no iba a seguir con el club. Además, al terminar ese partido con Real España le dije a Diego que ya no contara conmigo, yo ya no quería. ¿Cómo se sintió luego de decirle a Diego Vázquez? Siento un alivio, ahora duermo tranquilo. El torneo pasado fue duro para mí, mucha gente piensa que nosotros los jugadores no podemos nada, uno con el tiempo le agarra cariño al equipo. Yo miraba muchas cosas injustas, esas fueron las cosas injustas. No tenía esa tranquilidad, ya la había perdido. Motagua en este torneo solo tenía un fotógrafo, nos tomaba pero no las subía, eran varios jugadores que estaban en el equipo, yo ya sabía por eso, quería estar en otro lado más tranquilo. ¿Cómo fueron esos últimos seis meses? Yo no los disfruté. Si te fijas los partidos que jugué fui uno de los mejores.

¿Perdiste la paz? Muchas veces, la verdad. Soy de los que me toca correr lo hago, soy de los primeros en estar adelante, no estoy molesto, me hubiera quedado en el equipo, yo tomé esa decisión, pero me parecían cosas injustas. Este torneo me entrenaba bien, el técnico tomaba decisiones. Vos ves muchos jóvenes, pero a nosotros los mayores le agarramos ventaja, ellos no querían entrenar, siempre se iban atrás. A veces íbamos a la Villa Olímpico, unos entrenábamos en pistas, otros en grama y el sábado andaban jugando ellos, son cosas que mentalmente lo revientan. ¿No se le da el valor al futbolista nacional sobre el extranjero? Solo en Motagua, yo me fijé que en el vecino (Olimpia) habían jugadores extranjeros y los miraba en la banca. Yo siento que en Motagua es por rendimiento. La situación de la renovación fue por tema directiva, personal o entrenador Fue personal. Yo quería estar en paz, antes me costaba dormir, ahora me acuesto temprano. Si a mí me hubieran dado la confianza, yo hubiese sido el mejor jugador de Motagua. Vos podés preguntar y nadie tiene ninguna queja de mí. Yo hablé con Marcelo Santos, él ha sido buena onda conmigo, pero le expliqué. ¿Te sentías solo? Nosotros los jugadores pasamos por un montón de cosas. Uno como jugador necesita estar tranquilo, estar al 100. Yo ya no tenía paz en el equipo, uno quería estar tranquilo, estar al 100%.

Las críticas en redes sociales Yo solo sigo las redes de Motagua. Si no tenías la camiseta de Motagua no las aceptaba. A veces es difícil, la gente te insulta. Si perdía un partido para qué me iba a meter a Facebook. A veces la gente pone una tontera. ¿Te tocó aconsejar a los jóvenes? Ahora los jóvenes te quieren pegar, es lo que pasa. Yo he sido más de llevarme más con los chavalos. Eso del gafete del equipo a mí no me preocupaba, para ser un capitán debe tener personalidad. Hace poco vino el uruguayo (Sebastián Cardozo) y le dieron la capitanía, eso Diego se lo dio. Pero no es que me moleste, no es porque me pusieron de capitán. Esa esa una de las cosas que no me tenía en paz. ¿Es más fácil llegar a la Selección? No creo, los que están ahorita es por méritos. ¿Cómo ves el nivel actual de la Bicolor? La polémica la han hecho ustedes los periodistas. Yo he visto bien a la Selección de Honduras. ¿Qué opina que le rapen la cabeza cuando debutas en la Selección de Honduras? Eso desde hace tiempo está, ha sido una costumbre. Imagínate, meterse con que le corten el pelo. Yo no tuve problemas. De eso no debemos hacer polémica. Ahora por cualquier cosita lo suben a Facebook. ¿Qué opinan de los jugadores que se conectan a TIK TOK? Tengo TikTok, pero solo para ver, no tiene nada que ver, cada jugador conoce su cuerpo, vos te podés dormir, pero no te podés desvelar.