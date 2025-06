Pablo Lavallén es presentado en Marathón e ilusiona a los aficionados del verde: "Todos queremos llegar a ese décimo campeonato"

¿Qué puntos consideró para tomar a Marathón?

Primero ya conocía el fútbol hondureño, me tocó trabajar en 2022 y también tengo muchos conocidos, ex futbolistas que han pasado por el Club Marathón y bueno, siempre cuando uno tiene gente conocida que ha pasado por este tipo de club, siempre las referencias son muy buenas. Y cuando me llamó Mario y me presentó un poco la idea del proyecto que tenía el club para este semestre, como dijo el Presidente, tan importante por cumplirse los 100 años de la institución, me pareció una buena oportunidad, atractiva, un fútbol que tuve la posibilidad ya de conocer y bueno, lógicamente después se empezó a profundizar en distintas cuestiones que terminaron haciendo que la decisión sea positiva.



¿Qué le parecieron las instalaciones?



Lógicamente llegamos y vemos un club muy bien armado, con una infraestructura muy buena como para hacer un buen trabajo, la verdad que nos habían contado de la infraestructura, sobre todo que tenía el club a nivel canchas, gimnasio, concentración, sala de video, todo lo que se necesita, más los materiales, todo lo que cuenta el club y la verdad que creemos que es un club muy apto para hacer un buen trabajo.



El Marathón lo contrata para levantar la copa en su centenario, ¿Cómo mira ese objetivo?

Cuando uno emprende un proyecto siempre tiene los mejores deseos. No venimos a un club que no sabe lo que es salir campeón. Sí, sabes lo que es salir campeón. Lógicamente hace un par de temporadas que no ha tenido esa oportunidad y por eso el club quizás recurra a otro tipo de remando y lógicamente nosotros venimos a aportar esa idea, a hacer un esfuerzo no solamente del club al traer al cuerpo técnico, sino el esfuerzo de por ahí traer a algunos jugadores y el esfuerzo que tienen que llevar a cabo los futbolistas que se citan en el plantel para que los resultados sean distintos a los que se han logrado en las últimas campañas.



Estamos ante un gran desafío en un semestre muy trascendental para la vida y la historia del club y todos queremos llegar a ese décimo campeonato para que pueda Marathón festejar pero antes de todo eso hay que hacer un trabajo serio y que lógicamente sea constante en el tiempo y en estos meses que van a transcurrir en la competencia poder plasmarlo en campo.



¿Cómo toma el regreso a Honduras por la experiencia que tuvo con Olimpia y lo que le puede dar a Marathón?



Lo tomo como una buena posibilidad de trabajar con muy buenas herramientas, con muy buen material humano sobre todas las cosas, con conocimiento de los dirigentes, ahora seguramente conoceré a los futbolistas pero creo que la decisión tuvo muy en cuenta o nuestra decisión tuvo muy en cuenta el tipo de personas que dirigen el club, cómo se manejan y uno cuando va a algún lugar también tiene la posibilidad de preguntar y de saber cómo son las personas que manejan el club y bueno en ese sentido para nosotros era una muy buena oportunidad.



Volver a Honduras siempre es una posibilidad porque es un torneo que uno ya conoce y quizás las viejas experiencias puedan hacer que uno quizás pueda evitar tener algún tipo de dificultades porque ya conoce un poquito con qué huelles hará, como decimos nosotros en Argentina.



Así que ahora pensamos solamente en hacer un gran torneo, en pelear y luchar para salir campeones que es lo que todos queremos pero bueno, tenemos que ir paso a paso sabiendo de que esto lo vamos a ir construyendo poco a poco.



¿Ya tiene en mente los refuerzos para lograr el campeonato que necesita Marathón?

Bueno ese es un trabajo que lógicamente lo vamos llevando a cabo desde ya de hace unos días con Mario, comunicándonos por teléfono, hablando de las posibilidades, de los posibles jugadores. Siempre cuando hay la búsqueda de jugadores para ocupar puestos como centros delanteros o volantes ofensivos hay mucha gente que ofrece mucho futbolistas así que hay que tomarse el tiempo de mirarlos, de verlos bien, de evaluar un montón de circunstancias que también entra a la parte económica y lo que puede el club apostar para que venga ese refuerzo.



Así que seguramente lo iremos consensuando entre la directiva, cuerpo técnico, presidente lógicamente y traeremos lo que creamos que está dentro de las posibilidades del club y lo que nosotros futbolísticamente creamos que puede ser más efectivo dentro del campo.



¿Tiene revancha en su regreso al fútbol hondureño?

No, para mí no hay ningún tipo de revancha, el fútbol es así como es, lógicamente yo hoy estoy pensando en maratón, sí considero que es importante haber trabajado acá en este país, en esta liga porque me da la posibilidad de conocer con qué nos vamos a enfrentar y la verdad estamos contentos con eso, no hay ningún tipo de pensamiento que esté fuera de lo que es Marathón.



¿Qué trabajo silencioso ha realizado tras su llegada?

Para poder lograr un título hay que ponerse, sentarse con el cuerpo técnico, (preparar entrenamientos, evaluar, seguramente uno tiene evaluaciones a través de lo que pudo ver por video, pero ahora que vamos a tener el contacto directo con los futbolistas vamos a tener una idea más clara qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que hay que mejorar y eso es un trabajo más interno del cuerpo técnico, la preparación de entrenamiento con el ayudante de campo, con el profe, con el entrenador de arqueros, ahí seguramente vamos a ser muy puntuales en algunas situaciones que haya que mejorar para que el equipo brinda cada vez mejor.