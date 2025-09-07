Segunda División

Liga de Ascenso: Vida sigue imparable, Arsenal pierde invicto y Pumas le respira en la nuca a Leones HT6

Vida, Leones HT6, Juventus y CD Pirata siguen comandando sus grupos en el torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

    Estos fueron los resultados de la jornada seis del torneo Apertura 2025.

     Mario O. Figueroa
2025-09-07

Sin tiempo que perder y aprovechando el parón de FIFA por la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas, inició la segunda vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso que busca al nuevo campeón.

Dentro de la sexta jornada hubo sorpresas y una de ellas fue el adiós del invicto del conjunto Arsenal de Cantarranas, que fue finalista en el torneo Clausura del balompié de plata. Estrella Roja logró el triunfo y ahora es el nuevo líder del grupo F.

Pumas también aprovechó el empate de Leones HT6 ante Brasilia en un partido que estuvo marcado por los arrestos de los jugadores Lauro Chimilio y Mayron Flores. Pumas se le acercó a dos puntos al equipo comandado por Héctor Vargas.

Mayron Flores revela por qué fue detenido y el jugador amenazado también declara: "Él me apuntó con la pistola..."

El CDS Vida sigue siendo el rey del grupo B con 15 puntos. Los dirigidos por Musuruana no creen en nadie y ya suman 15 puntos acercándose a la clasificación de los octavos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

En el grupo A, Juventus perdió la oportunidad de escaparse con el primer lugar tras empatar 1-1 ante Sampdoria. Real Sociedad, el recién descendido, goleó a Boca Junior y alcanzó la suma de 10 puntos, bajando del segundo lugar a Roma.

¡Penoso! Ex jugador Olimpia y Real España es arrestado por amenazar con pistola a sus rivales en Liga de Ascenso

DATO IMPORTANTE: El primero y segundo lugar de los seis grupos avanzan a octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros se suman a los clasificados a segunda ronda del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

RESULTADOS JORNADA 6

Boca Junior 1-3 Real Sociedad.
Juventus 1-1 Sampdoria.
Roma FC 1-1 Social Sol.
Honduras de El Progreso 1-2 Atlético Junior.
Estrella FC 1-4 Vida.
Tela FC 1-1 Santa Rosa.
Parrillas One 1-1 Subirana.
Pumas FC 3-1 CD Real.
Brasilia 1-1 Leones HT6
Cruz Azul Opoa 1-0 Olimpia.
San Juan 0-2 Cuervos FC
Real Tegus 4-3 Marcala JR.
Independiente 0-0 AFFI Academia.
Pirata 1-0 FAS.
Estrella Roja 2-0 Arsenal SAO.
Roma 1-1 Social Sol.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
