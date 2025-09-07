Liga de Ascenso: Vida sigue imparable, Arsenal pierde invicto y Pumas le respira en la nuca a Leones HT6

Sin tiempo que perder y aprovechando el parón de FIFA por la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas, inició la segunda vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso que busca al nuevo campeón.

Dentro de la sexta jornada hubo sorpresas y una de ellas fue el adiós del invicto del conjunto Arsenal de Cantarranas, que fue finalista en el torneo Clausura del balompié de plata. Estrella Roja logró el triunfo y ahora es el nuevo líder del grupo F.

Pumas también aprovechó el empate de Leones HT6 ante Brasilia en un partido que estuvo marcado por los arrestos de los jugadores Lauro Chimilio y Mayron Flores. Pumas se le acercó a dos puntos al equipo comandado por Héctor Vargas.