Olimpia derrota a Marathón en el Clásico y sigue en la cima del Apertura 2025; debut goleador del isleño Clinton Bennett

Los de <b>Eduardo Espinel </b>se mostraron mucho más agresivos desde el pitazo inicial, con disparos potentes de <b>Jorge Benguché </b>y <b>Yustín Arboleda</b>; el meta panameño <b>César Samudio </b>ya era figura en el encuentro.Ante tanta insistencia de los blancos, el premio llegó. <b>Henry Figueroa</b>, en su intención de sacar una pelota de su área, le dio un manotazo al argentino <b>Agustín Mulet</b>, y <b>Jefferson Escobar</b>, sin titubear, marcó penal, el cual al minuto 13 fue convertido en gol por la torre hondurocolombiana.El trámite del primer tiempo no cambió: fue <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/reclamaron-olimpia-ultra-fiel-espero-encerraron-reaccion-eduardo-espinel-barra-EJ28307030" target="_blank">Olimpia</a> </b>el que seguía buscando aumentar el marcador a su favor, pero <b>Marathón </b>no quería ceder y le ponía las cosas un poco complicadas al conjunto de <b>Eduardo Espinel</b>.