Real España recibe duro golpe: esta es la dura realidad de la lesión de Dixon Ramírez y el tiempo que estará de baja

Su evolución parecía positiva y, de hecho, <b>Reinaldo Rueda </b>lo convocó para los partidos de Eliminatoria de octubre frente a Costa Rica y Haití. Sin embargo, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-honduras-sufre-otra-baja-lesion-enfrentar-costa-rica-rueda-cruza-los-dedos-HC27619538" target="_blank">Ramírez terminó siendo dado de baja</a></b> al presentar una recaída en la misma rodilla, situación que lo dejó fuera de ambos encuentros.Posteriormente, <b>Dixon </b>volvió a ver acción en la jornada previa al parón FIFA de noviembre, disputando 25 minutos en la victoria 2-0 del <b>Real España </b>sobre <b>Victoria </b>en el Estadio Municipal Ceibeño.Pero cuando todo apuntaba a una recuperación definitiva, llegaron las malas noticias para el conjunto aurinegro. Diario DIEZ conoció que <b>Dixon Ramírez </b>fue operado con éxito de los ligamentos cruzados y de los meniscos de su rodilla derecha, una intervención que confirma la gravedad del problema físico que venía arrastrando desde hace meses.La recuperación de este tipo de lesión es larga y exigente. El extremo necesitará aproximadamente seis meses para volver a estar apto competitivamente. Esto significa que será baja para el resto del <b>Apertura 2025 </b>y prácticamente para todo el <b>Clausura 2026.</b>