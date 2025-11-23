Real España recibe duro golpe: esta es la dura realidad de la lesión de Dixon Ramírez y el tiempo que estará de baja

El futbolista dejó de jugar el pasado 25 de agosto, aunque logró reaparecer el 22 de septiembre en el duelo ante Lobos UPNFM , donde incluso anotó un gol para cerrar la primera vuelta del Apertura 2025 . Ese regreso ilusionó tanto al club como a la afición.

Dixon Ramírez no atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de brillar con la Selección de Honduras en la Copa Oro 2025 , el talentoso extremo del Real España vive un duro capítulo debido a una complicada lesión en su rodilla derecha.

Su evolución parecía positiva y, de hecho, Reinaldo Rueda lo convocó para los partidos de Eliminatoria de octubre frente a Costa Rica y Haití. Sin embargo, Ramírez terminó siendo dado de baja al presentar una recaída en la misma rodilla, situación que lo dejó fuera de ambos encuentros.

Posteriormente, Dixon volvió a ver acción en la jornada previa al parón FIFA de noviembre, disputando 25 minutos en la victoria 2-0 del Real España sobre Victoria en el Estadio Municipal Ceibeño.

Pero cuando todo apuntaba a una recuperación definitiva, llegaron las malas noticias para el conjunto aurinegro. Diario DIEZ conoció que Dixon Ramírez fue operado con éxito de los ligamentos cruzados y de los meniscos de su rodilla derecha, una intervención que confirma la gravedad del problema físico que venía arrastrando desde hace meses.

La recuperación de este tipo de lesión es larga y exigente. El extremo necesitará aproximadamente seis meses para volver a estar apto competitivamente. Esto significa que será baja para el resto del Apertura 2025 y prácticamente para todo el Clausura 2026.