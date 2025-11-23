Liga Nacional

Real España recibe duro golpe: esta es la dura realidad de la lesión de Dixon Ramírez y el tiempo que estará de baja

El futbolista del Real España se pierde lo que resta del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional por esta razón.

  • Real España recibe duro golpe: esta es la dura realidad de la lesión de Dixon Ramírez y el tiempo que estará de baja

    Dixon Ramírez se pierde lo que resta del torneo Apertura 2025 tras ser operado con éxito.
2025-11-23

Dixon Ramírez no atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de brillar con la Selección de Honduras en la Copa Oro 2025, el talentoso extremo del Real España vive un duro capítulo debido a una complicada lesión en su rodilla derecha.

El futbolista dejó de jugar el pasado 25 de agosto, aunque logró reaparecer el 22 de septiembre en el duelo ante Lobos UPNFM, donde incluso anotó un gol para cerrar la primera vuelta del Apertura 2025. Ese regreso ilusionó tanto al club como a la afición.

Tabla de posiciones: Olimpia vs Marathón por la cima, UPN se mete en zona de clasificación y Victoria recordó lo que es ganar

Su evolución parecía positiva y, de hecho, Reinaldo Rueda lo convocó para los partidos de Eliminatoria de octubre frente a Costa Rica y Haití. Sin embargo, Ramírez terminó siendo dado de baja al presentar una recaída en la misma rodilla, situación que lo dejó fuera de ambos encuentros.

Posteriormente, Dixon volvió a ver acción en la jornada previa al parón FIFA de noviembre, disputando 25 minutos en la victoria 2-0 del Real España sobre Victoria en el Estadio Municipal Ceibeño.

Pero cuando todo apuntaba a una recuperación definitiva, llegaron las malas noticias para el conjunto aurinegro. Diario DIEZ conoció que Dixon Ramírez fue operado con éxito de los ligamentos cruzados y de los meniscos de su rodilla derecha, una intervención que confirma la gravedad del problema físico que venía arrastrando desde hace meses.

La recuperación de este tipo de lesión es larga y exigente. El extremo necesitará aproximadamente seis meses para volver a estar apto competitivamente. Esto significa que será baja para el resto del Apertura 2025 y prácticamente para todo el Clausura 2026.

Honduras: Liga Nacional y los millones que pierden los clubes al no ir la Selección al Mundial 2026

Cabe recordar que este domingo Real España enfrentará a Motagua en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, duelo en el que los directivos de La Máquina han decidido habilitar el área de sombra para todos los aficionados que tengan boleto, independientemente de la localidad donde lo hayan comprado. Esto debido a las lluvias que azotan la capital industrial del país.

Unirme al canal de noticias
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
Liga Nacional de Honduras
|
Lesión
|
Dixon Ramírez
|
Real España
|