Dixon Ramírez reaparece con Real España luego de su lesión y se ilusiona con volver a la Selección de Honduras

Tras dos semanas de lesión, el veloz extremo de la máquina fue clave en su regreso a las canchas. Dixon no jugaba desde el pasado 25 de agosto en la derrota de Real España como local ante Juticalpa en el estadio Morazán donde fue titular y jugó todo el partido.En charla exclusiva con Diario DIEZ, Dixon expresó su deseo por volver a la <b>Selección Nacional de Honduras</b>, donde tuvo una destacada actuación en la reciente Copa Oro 2025. El veloz extremo aseguró que el gol marcado ante Lobos de la UPNFM ya lo tenía visualizado antes de entrar al terreno de las acciones: "Regreso otra vez a la cancha y gracias a Dios por darme ese lindo gol. Y porque yo dije que lo iba a buscar desde los minutos que me diera el profe", comenzó diciendo Ramírez.