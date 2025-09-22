Dixon Ramírez reaparece con Real España luego de su lesión y se ilusiona con volver a la Selección de Honduras

Real España logró un importante triunfo luego de derrotar 2-0 a Lobos UPNFM en el estadio Francisco Morazán en el cierre de la primera vuelta de la Liga Nacional de Honduras . Afronit Tatum anotó el primer tanto del partido y Dixon Ramírez marcó el segundo gol, luego de ingresar al inicio de la segunda parte.

En charla exclusiva con Diario DIEZ, Dixon expresó su deseo por volver a la Selección Nacional de Honduras , donde tuvo una destacada actuación en la reciente Copa Oro 2025. El veloz extremo aseguró que el gol marcado ante Lobos de la UPNFM ya lo tenía visualizado antes de entrar al terreno de las acciones: "Regreso otra vez a la cancha y gracias a Dios por darme ese lindo gol. Y porque yo dije que lo iba a buscar desde los minutos que me diera el profe", comenzó diciendo Ramírez.

Tras dos semanas de lesión, el veloz extremo de la máquina fue clave en su regreso a las canchas. Dixon no jugaba desde el pasado 25 de agosto en la derrota de Real España como local ante Juticalpa en el estadio Morazán donde fue titular y jugó todo el partido.

La máquina del Real España se estará enfrentando este miércoles al Plaza Amador de Panamá por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana y Dixon se ilusiona con ser protagonista en el torneo internacional.

"Gracias a Dios ya estamos mejor, ya estamos bien para ir con todo a la Copa Centroamericana y hacer las cosas de la mejor manera", adelantó el jugador catracho.

Por su regreso a las canchas, Dixon se mostró muy ilusionado por volver a una convocatoria de la Selección Nacional de Honduras y tener minutos en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. "Claro, me gustaría regresar, porque es lo más lindo. Dios primero vamos a estar en ese listado", puntualizó de manera rotunda.

Ramírez también confirmó que ha tenido pláticas con el profesor Reinaldo Rueda: "Sí, ahí estuvimos hablando, él me preguntó que ya me había incorporado con el equipo a entrenar y yo le dije a él que sí, que ya estaba entrenando ya".

Por último, Dixon afirmó que Honduras clasificará a la copa del mundo y con confianza aseguró que su nombre estará incluido en la lista de convocados de la Selección Nacional rumbo a United 2026.