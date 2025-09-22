Nixon Cruz, de las potras de la calle a Liga Nacional: la historia detrás del '12' de Real España: "Nos sentamos a llorar..."

<b>Bueno, pero hasta este momento puedes decir que esos sacrificios han valido la pena.</b><br /><br />Gracias a Dios, sí.<b>¿Y cómo te sentís con eso? Si haces una retrospectiva...</b><br /><br />Pucha, yo tenía que fajarme para poder llegar hasta donde estoy ahorita.<b>¿Qué le dirías a ese Nixon que salió de Las Brisas, que tomaba un bus, que caminaba, que sudaba para poder llegar?</b> <b>¿Qué le dirías en este momento a ese Nixon, si tuvieras la oportunidad de ver y platicar con él?</b><br /><br />No, yo me alegro mucho, la verdad, por las cosas que he logrado y todavía me queda seguir trabajando para lo que se viene.<b>Ya me hablabas de los retos, ya me hablabas de todo lo que pasaste para poder llegar a convertirte en un futbolista profesional. Iniciaste en la segunda división. Contame un poco ese día de tu debut. ¿Cómo fue el día anterior, por decirlo de alguna manera?</b> <b>¿Qué recordás de ese día, del día anterior y del día de tu debut?</b><br /><br />Creo que un día anterior entrenamos en la mañana porque íbamos para Tegucigalpa, porque jugábamos contra Motagua. Y creo que antes del entreno me habían peloneado a mí y a otro jugador más y así viajamos ya pelones.<br /><br />Y pues ya estando allá yo no creía que iba a jugar, le faltaban como 10 minutos, creo, y íbamos perdiendo 4 a 0, creo. Y iba a jugar, ¿cómo se llama? Carlos Pérez, el jugador de Platense. Bueno, debutamos al mismo tiempo los dos y los dos ahí estábamos pelones todavía. Y yo pensé que iba a entrar él y de repente me metió a mí bien solo y ¡pum! me metió a jugar. Y yo, usted sabe, como un niño emocionado.<b>¿Se te rodaron lágrimas? ¿No sos tan sentimental?</b><br /><br />No, no soy tan sentimental, no.<b>Pero sí sos bastante tímido, pues. Pero sea como sea, digamos que no derramaste lágrimas físicas, pero me imagino que de interior.</b><br /><br />Alegre, alegre, porque era un sueño desde pequeño.<b>Y después de que terminó ese partido, a pesar de la derrota, ¿cómo te sentiste? Aunque hayan sido 10 minutos, pero ¿cómo te sentiste?</b><br /><br />No, alegre, yo creo que era el niño más alegre que pude existir.<br /><br /><b>A pesar de que te pelonearon, ¿cómo te sentiste con eso?</b><br /><br />Uy, no, es feo.<b>¿Lo volverías a hacer?</b><br /><br />No, no.<b>¿Te gustan tus colochos y todo eso?</b><br /><br />No es que me gustan, pero ahí está bien en vez de andar pelón.<b>Hablemos un poco acerca sobre: ¿Qué horario tienes para levantarte? ¿O te cuesta levantarte?</b><br /><br />No, sí me cuesta un poco, pero no. Temprano, tipo ocho.<b>¿Temprano tipo ocho? Yo pensé que me ibas a decir tipo seis, siete de la mañana.</b><br /><br />No, tipo ocho.