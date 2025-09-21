A Real España le funcionó el "Plan B" contra UPNFM, volvió al triunfo y avisó al Plaza Amador en Copa Centroamericana 2025

Real España estaba sediento de triunfo en la Liga Nacional de Honduras y recibió a los Lobos de la UPNFM en el cierre de la primera vuelta antes de medirse el miércoles a Plaza Amador en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El estadio Morazán fue testigo del encuentro y el entrenador Jeaustin Campos sorprendió moviendo piezas y utilizando a jóvenes como el debutante Ángel Girón, Afronit Tatum, Nixon Cruz y César Romero. Tuvo las bajas por acumulación de amarillas de Jhow Benavídez y Daniel Aparicio Jacobs, además del expulsado Devron García.

La primera parte del duelo careció de aproximaciones peligrosas para cada arco. Muy trabado donde nadie quería arriesgar y ante el aviso de la llegada de la lluvia. Al minuto 25, remate de José Raúl García directo al arco de tiro libre y Buba López respondió con categoría para atrapar el esférico. En una de las pocas llegadas a la meta de la visita.

Un cabezazo del zaguero Wesly Decas que no tuvo la dirección esperada fue el aviso para los estudiosos de no bajar los brazos en el cierre de la primera parte y cuidar el juego aéreo. En el último suspiro de los 45 minutos, vino un tiro libre lejano de César Romero donde ejerció su potencia Afronit Tatum, quien se lanzó al ataque, para cabecear pegadito al poste y vencer la meta de Alex Güity para celebrar el 1-0.

Lejos de retroceder y guardar el marcador, vino el técnico de los aurinegros Jeaustin Campos para ponerle más picante a la ofensiva con el ingreso de Dixon Ramírez, lesionado en las últimas fechas. El veloz extremo avisó con un remate de zurda al minuto 50, pero no falló en la siguiente ocasión donde se combinó con el brasileño Gustavo Moura para clavar con un zurdazo el 2-0. Lo celebró con todo tras su regreso anticipado a las canchas. UPNFM no se quedó de brazos cruzados con el pasar de los minutos. Buba López, quien estaba como espectador ante las pocas llegadas, respondió a los remates con sello de gol de Juan David Martínez y Andy Hernández en dos ocasiones.