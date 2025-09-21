A Real España le funcionó el "Plan B" contra UPNFM, volvió al triunfo y avisó al Plaza Amador en Copa Centroamericana 2025

Lejos de retroceder y guardar el marcador, vino el técnico de los aurinegros Jeaustin Campos para ponerle más picante a la ofensiva con el ingreso de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/dixon-ramirez-ofertas-europa-real-espana-seleccion-honduras-liga-nacional-IC26539122" target="_blank">Dixon Ramírez</a></b>, lesionado en las últimas fechas.El veloz extremo avisó con un remate de zurda al minuto 50, pero no falló en la siguiente ocasión donde se combinó con el brasileño Gustavo Moura para clavar con un zurdazo el 2-0. Lo celebró con todo tras su regreso anticipado a las canchas.UPNFM no se quedó de brazos cruzados con el pasar de los minutos. Buba López, quien estaba como espectador ante las pocas llegadas, respondió a los remates con sello de gol de Juan David Martínez y Andy Hernández en dos ocasiones.