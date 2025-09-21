Liga Nacional

A Real España le funcionó el "Plan B" contra UPNFM, volvió al triunfo y avisó al Plaza Amador en Copa Centroamericana 2025

La Máquina subió del octavo al séptimo lugar producto de los tres puntos sobre los Lobos.

Jornada 11
Real España
2
Lobos UPNFM
0
2025-09-21

Real España estaba sediento de triunfo en la Liga Nacional de Honduras y recibió a los Lobos de la UPNFM en el cierre de la primera vuelta antes de medirse el miércoles a Plaza Amador en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El estadio Morazán fue testigo del encuentro y el entrenador Jeaustin Campos sorprendió moviendo piezas y utilizando a jóvenes como el debutante Ángel Girón, Afronit Tatum, Nixon Cruz y César Romero. Tuvo las bajas por acumulación de amarillas de Jhow Benavídez y Daniel Aparicio Jacobs, además del expulsado Devron García.

Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia tumba a Marathón y Olancho FC mete presión; Victoria y Choloma se hunden

La primera parte del duelo careció de aproximaciones peligrosas para cada arco. Muy trabado donde nadie quería arriesgar y ante el aviso de la llegada de la lluvia.

Al minuto 25, remate de José Raúl García directo al arco de tiro libre y Buba López respondió con categoría para atrapar el esférico. En una de las pocas llegadas a la meta de la visita.

Un cabezazo del zaguero Wesly Decas que no tuvo la dirección esperada fue el aviso para los estudiosos de no bajar los brazos en el cierre de la primera parte y cuidar el juego aéreo.

En el último suspiro de los 45 minutos, vino un tiro libre lejano de César Romero donde ejerció su potencia Afronit Tatum, quien se lanzó al ataque, para cabecear pegadito al poste y vencer la meta de Alex Güity para celebrar el 1-0.

Afronit Tatum celebrando su gol frente a los Lobos UPNFM.

Lejos de retroceder y guardar el marcador, vino el técnico de los aurinegros Jeaustin Campos para ponerle más picante a la ofensiva con el ingreso de Dixon Ramírez, lesionado en las últimas fechas.

El veloz extremo avisó con un remate de zurda al minuto 50, pero no falló en la siguiente ocasión donde se combinó con el brasileño Gustavo Moura para clavar con un zurdazo el 2-0. Lo celebró con todo tras su regreso anticipado a las canchas.

UPNFM no se quedó de brazos cruzados con el pasar de los minutos. Buba López, quien estaba como espectador ante las pocas llegadas, respondió a los remates con sello de gol de Juan David Martínez y Andy Hernández en dos ocasiones.

El balón no rodó más y el árbitro Armando Castro pitó el final del encuentro ya con la presencia de la lluvia. De esta forma, Real España se sacudió cincho fechas sin ganar para saltar del octavo al séptimo puesto del torneo Apertura con 14 puntos.

REPASA EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Ahora la Máquina se preparará para el primer enfrenamiento de los cuartos de final de la Copa Centroamericana donde el miércoles 24 de septiembre recibe al Plaza Amador de Panamá en el estadio Morazán desde las 8 de la noche. La vuelta es una semana después en suelo panameño.

FICHA TÉCNICA

Real España: Buba López, Maylor Núñez, Wesly Decas, Afronit Tatum, Franklin Flores, Jack Jean-Baptiste (Darixon Vuelto 64), Carlos Mejía, Gustavo Moura (Daniel Carter Bodden 64), Ángel Girón (Edson Danilo Palacios 90+3), Nixon Cruz (Daylor Cacho 69) y César Romero (Dixon Ramírez 46). DT: Jeaustin Campos.

Amarillas: César Romero y Edson Palacios.
Roja: no hubo.

UPNFM: Alex Güity, Andrés Dávila, Luis López, Geremy Rodas, Christian Gutiérrez, Ángel Fiallos, José Raúl García (Erick Martínez 84), Eliú López (Andy Hernández 55), German Mejía (Justin Ponce 55), Geovanny Martínez (Kilmar Peña 46) y Juan David Martínez (Marcos Moreles 67). DT: Salomón Názar.

Amarillas:​​​​​​​ Eliú López y Andy Hernández.
Roja: no hubo.

Árbitro: Armando Castro
Estadio: Morazán
Detalle: encuentro válido por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
