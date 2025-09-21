A Real España le funcionó el "Plan B" contra UPNFM, volvió al triunfo y avisó al Plaza Amador en Copa Centroamericana 2025

<b>MINUTO 9: </b>primera amonestación del encuentro y es para Lobos UPNFM. El futbolista Eliú López.<br /><b>MINUTO 6: </b>Ángel Girón, debutante de los aurinegros, tiene 17 años y ya le cometieron una falta por la banda derecha.<br /><b>MINUTO 4: </b>Real España está generando peligro por la banda izquierda de los Lobos, Flores y Nixon se encuentran muy participativos en este inicio.<br /><b>MINUTO 2: </b>llegada de Nixon Cruz y centra, pero la zaga de la visita le corta el balón y la mandan a saque de banda.<br /><b>¡Comenzóóóóóóóóóóóóóóó el partido en el Morazán!<br />+ </b>En Real España, Benavídez y Aparicio no jugarán por acumulación de amarillas. Tampoco Devron García por expulsión.<br /><b>+ UPNFM y su 11 estelar: </b>Alex Güity, Andrés Dávila, Luis López, Geremy Rodas, Christian Gutiérrez, Ángel Fiallos, José Raúl García, Eliú López, German Mejía, Geovanny Martínez y Juan David Martínez.<br /><b>+ Real España y su 11 titular: </b>Buba López, Maylor Núñez, Wesly Decas, Afronit Tatum, Franklin Flores, Jack Jean-Baptiste, Carlos Mejía, Gustavo Moura, Ángel Girón, Nixon Cruz y César Romero.<br />+ Los aurinegros se preparan para recibir el miércoles a Plaza Amador de Panamá por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.<br /><b>+</b> El árbitro Armando Castro es el designado para impartir justicia en el partido entre Real España y UPNFM.<br /><b>+</b> Bienvenidos al MINUTO A MINUTO del juego que comenzará a las 7:30 de la noche en el estadio Morazán.