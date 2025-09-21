A Real España le funcionó el "Plan B" contra UPNFM, volvió al triunfo y avisó al Plaza Amador en Copa Centroamericana 2025

La jornada 11 llegó a su final este domingo 21 de septiembre con el partido que protagonizaron Real España y Lobos UPNFM en el estadio Morazán, ganando los locales 2-0. Repasa el MINUTO A MINUTO del juego.

MINUTO A MINUTO

La Máquina se prepara para recibir este miércoles 24 de septiembre en la ida de los cuartos de final por la Copa Centroamericana frente al Plaza Amador panameño en el estadio Morazán (8:00 pm).

MINUTO 90+5: termina el partido y Real España lo gana 2-0, dejó atrás 5 jornadas sin conocer el triunfo en la Liga Nacional de Honduras.

MINUTO 90+2: es amonestado el defensor aurinegro Edson Danilo Palacios en estos momentos.

MINUTO 90: el árbitro Armando Castro añadió 5 minutos de descuento en el encuentro que tiene lluvia en estos momentos.

MINUTO 88: amonestado el revulsivo Andy Hernández en el conjunto de los Lobos.

MINUTO 86: cambio en Real España, entra Edson Palacios y salió el debutante Ángel Girón.

MINUTO 85: otro bombazo de Andy Hernández donde le quema las manos a Buba López que envió a tiro de esquina.

MINUTO 83: cambio en los Lobos, Erick Martínez entra a la cancha y se fue José Raúl García.

MINUTO 81: Buba López se pone la capa, vuela y tapa lo que era el descuento de los Lobos tras el zurdazo al ras de Andy Hernández en el partido cuando se acerca el cierre.

MINUTO 70: en la Máquina se fue de cambio el desequilibrante Nixon Cruz para darle paso a otro joven Daylor Cacho.

MINUTO 67: nuevo cambio en los estudiosos, entró el chileno Marcos Morales y se fue el joven delantero Juan David Martínez.

MINUTO 66: reclaman penal en los Lobos, centro y tras el rechazo de Wesly Decas, afirman que le dio en la mano en la acción involuntaria.

MINUTO 65: cambios en la Máquina en estos momentos, Darixon Vuelto y Daniel Carter Bodden por Gustavo Moura y Jack Jean-Baptiste.

MINUTO 56: tremenda tapada de Buba López ante el potente remate de Juan David Martínez, quien de primera anticipó a Wesly Decas y por poco hace el descuento.

MINUTO 54: cambios en los Lobos de la UPNFM, Andy Hernández y Justin Ponce, entran y salen Patón Mejía y Eliú López.

MINUTO 51: goooooooooooooooooooooool de Real España, Dixon Ramírez se combina con Gustavo Moura y el extremo fusiló de zurda para colocar el 2-0.

MINUTO 50: aparece el recién ingresado Dixon Ramírez, quien estuvo lesionado y reapareció en este juego, con un zurdazo donde aparece bien atajando el meta Alex Güity.

MINUTO 46: cambio en Real España, sale César Romero e ingresa Dixon Ramírez. Mientras en UPNFM, entró Kilmar Peña y salió el Virus Martínez.

!Se mueve el balón en el segundo tiempo en el Morazán¡

MINUTO 45+2: final de la primera parte en el estadio Morazán y Real España lo gana 1-0 con gol de cabeza del defensor Afronit Tatum.

MINUTO 45+1: gooooooooooooooooooooool de Real España, centro de tiro libre por parte de César Romero y aparece ganando en el juego aéreo Afronit Tatum para colocar el 1-0.

MINUTO 45: se agrega solamente un minuto de descuento a la primera parte.

MINUTO 40: llegada peligrosa de los visitantes, Eliú López gana bien la posición, roba a Flores y Buba salió a tiempo para atrapar el esférico.

MINUTO 36: centro y aparece en lo alto Wesly Decas, pero no tuvo dirección su cabezazo que pasó a un costado del arco de los estudiosos.

MINUTO 31: tiro de esquina de Nixon Cruz y la saca Ángel Fiallos. Viene César Romel donde comete falta y es amonestado.

MINUTO 25: remate de José Raúl García directo al arco en el tiro libre y Buba López responde con categoría para atrapar el esférico.

MINUTO 24: cae José Raúl García, luego de hacer la jugada individual frente al área aurinegra, donde aparece Tatum para derribarlo.

MINUTO 20: Nixon Cruz toma el balón y se lo lleva, pero peca en no pasar rápido a Gustavo Moura. Pierde la oportunidad el conjunto aurinegro.

MINUTO 16: Geovanny el Virus Martínez toma confianza y logra el tiro de esquina en favor de la visita en el estadio Morazán.

MINUTO 15: aproximación de los estudiosos, Pin Gutiérrez con Rodas para llegar a la zona aurinegra, pero no pasa nada y saque de meta.