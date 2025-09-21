Olimpia con tres minutos eléctricos le remontó el partido al Victoria, que sigue hundido: el albo es nuevo líder

<b>Olimpia </b>logró una remontada épica y se impuso 2-3 al <b>Victoria </b>en el estadio Ceibeño, cerrando la primera vuelta con un triunfo que los catapulta al liderato del torneo, desplazando al <b>Marathon</b>, que descansó esta jornada. Los albos tuvieron que apretar el acelerador en el complemento tras un arranque sorprendente de los locales, quienes se adelantaron temprano en el marcador.Desde el pitazo inicial, los ceibeños tomaron la iniciativa y empezó a gestar ataques con mucha claridad. Al minuto 11, un contragolpe letal iniciado por <b>Avner Portillo</b> terminó con un centro preciso de<b> Samuel Card</b>, pero <b>Edrick Menjívar</b> apareció oportuno para anticipar la llegada del mexicano <b>Daniel Delgadillo</b> y evitar el peligro inminente. Fue un aviso claro de la intención ofensiva de los ceibeños.