Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia tumba a Marathón y Olancho FC mete presión; Victoria y Choloma se hunden

Hay nuevo líder en la <b>Liga Nacional de Honduras</b>. El <b>Olimpia</b> se ha adueñado del primer lugar de la tabla de posiciones del <b>Torneo Apertura 2025</b> luego de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-triunfo-victoria-liga-nacional-honduras-resumen-video-goles-LE27456850" target="_blank">remontada 2-3</a></b> contra el <b>Victoria </b>por la jornada 11 en el estadio Ceibeño.La Jaiba Brava empezó pegando por partida doble con los goles de <b>Carlos Bernárdez y Allan Banegas</b>, pero el campeón reaccionó de inmediato y con dos tantos en tres minutos empató el encuentro en 'La Novia de Honduras'.