Concacaf confirma fechas de los partidos de cuartos de final de Copa Centroamericana... ¡Motagua y Olimpia podrían enfrentarse!

La carrera para convertirse en el campeón de Centroamérica se reanudará a finales de septiembre con cuatro vibrantes enfrentamientos de <b>Cuartos de Final</b>, esto luego de concluir la fase de grupos, donde tres clubes catrachos figuran en los clasificados.Además del pase a semifinales, los ocho clubes en los cuartos lucharán por seis lugares disponibles en la <b>Copa de Campeones de Concacaf</b> del próximo año, camino del cual quedó al margen, por ejemplo, <b>Saprissa</b>.Para ello, la Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los Cuartos de Final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.