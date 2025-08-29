¡Bolsillos llenos! El dinero que Motagua, Olimpia y Real España ganaron tras clasificar a cuartos de Copa Centroamericana

La ronda de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 ha concluido. En esta etapa, se definieron los equipos que avanzarán a los cuartos de final, dejando claro el dominio de Honduras, que tiene la liga con más representantes en esta fase con tres clubes: Motagua, Olimpia y Real España. Estos equipos lograron superar la primera etapa, ganando así un significativo premio económico por su desempeño. Los clubes que avanzaron a esta instancia no solo lograron seguir en la disputa por el título, sino que también vieron un beneficio económico considerable. Solo por clasificar a la fase de grupos, cada club recibió un premio de 160 mil dólares, cantidad que representa un importante impulso financiero para sus finanzas. Luego, al asegurarse el pase a los cuartos de final, cada uno sumó otros 80 mil dólares más.

En total, los tres clubes hondureños, Motagua, Olimpia y Real España, han acumulado unos 240 mil dólares en premios solo por superar estas dos fases iniciales del torneo. Esto refleja la relevancia económica que tiene este torneo para los clubes centroamericanos, y la pérdida que representa a los que se ausentan. Además de los clubes hondureños, otros equipos que lograron clasificar a los cuartos de final son Sporting San Miguelito y Plaza Amador de Panamá, Alajuelense y Cartaginés de Costa Rica, y Xelajú de Guatemala. Estos equipos también disputarán la próxima fase con la intención de avanzar hacia la final y obtener mayores ganancias y prestigio. Cabe destacar que Honduras mantiene un protagonismo destacado en esta Copa Centroamericana 2025, con sus tres clubes luchando por el título y aportando al crecimiento del fútbol en la región, sin dejar de ver de reojo el buen respaldo económico que representa una inyección importante de capital.