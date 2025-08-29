¡Bolsillos llenos! El dinero que Motagua, Olimpia y Real España ganaron tras clasificar a cuartos de Copa Centroamericana

La ronda de grupos de la <b>Copa Centroamericana de la Concacaf 2025</b> ha concluido. En esta etapa, se definieron los equipos que avanzarán a los cuartos de final, dejando claro el dominio de Honduras, que tiene la liga con más representantes en esta fase con tres clubes: <b>Motagua</b>, <b>Olimpia </b>y <b>Real España</b>. Estos equipos lograron superar la primera etapa, ganando así un significativo premio económico por su desempeño.Los clubes que avanzaron a esta instancia no solo lograron seguir en la disputa por el título, sino que también vieron un beneficio económico considerable. Solo por clasificar a la fase de grupos, cada club recibió un premio de<b> 160 mil dólares</b>, cantidad que representa un importante impulso financiero para sus finanzas. Luego, al asegurarse el pase a los cuartos de final, cada uno sumó otros <b>80 mil dólares </b>más<b>.</b>