Gabriel Araújo regresó a Honduras y manda un claro mensaje: "Olimpia fue una gran historia pero ya fue"

Luego de su paso exitoso por el Olimpia, el jugador brasileño, Gabriel Araújo fue dado de baja del club merengue, pero en las últimas hora fue anunciado como nuevo fichaje del Génesis Policía Nacional.

El lateral izquierdo hizo su arribo este jueves a San Pedro Sula y luego viajó a la ciudad de La Paz, sede el conjunto canino, donde será su nueva casa en la Liga Nacional.

Tras su arribo al aeropuerto Ramón Villeda Morales, el exjugador de Olimpia fue abortado por la prensa deportiva, donde expresó su alegría por retornar al balompié hondureño.

"Nuevo pensamiento, nuevo equipo. agradecido con Dios por una nueva oportunidad en Honduras y esperamos ganar los partidos que son lo más importantes", indicó a Deportes TVC.

Desde su salida de Olimpia, el jugador retornó a su país natal, Brasil, donde fue observado en sus redes sociales disfrutando de la familia. "Estaba en Brasil disfrutando con mi hijo y llegó esta oportunidad".

Araujo fue consultado por la ofertas que pudo tener desde su separación del cuadro merengue y destacó que de su país tuvo ciertas opciones.

"En Brasil si habían, pero Honduras me mueve ya que es un país que le tengo mucho aprecio".

El nuevo fichaje del cuadro canino demostró que le ha seguido los pasos a su club y está enterado del desarrollo de los partidos que han disputado hasta la fecha.

"Ganó contra Motagua después tuvo una mala racha, pero ya toca ganar partidos, ser un equipo seguro para lograrlo".

Para Gabriel Araújo no será nada extraño la incorporación a Génesis, club en el que militan excompañeros de Olimpia, además de otro compatriota brasileño.

"Tiene varios jugadores, no solo de Olimpia, de Motagua también, tenemos un buen plantel para afrontar esta situación".

Antes de finalizar su declaración, Araújo mandó un claro mensaje sobre su paso por el león y lo que podría significar enfrentar a su pasado.

"Normal, un partido normal, estuve en Olimpia fue una gran historia pero ya fue".