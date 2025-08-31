Nixon Cruz recibe enorme distinción por Concacaf tras partidazo en Copa Centroamericana con Real España

El mediocampista ofensivo se gastó un partidazo ante <b>Sporting San Miguelito</b>, marcó uno de los cuatro goles y además le cometieron una falta penal que posteriormente fue marcado por su compañero <b>Bryan Moya.</b>"Jugador de la Semana: Nixon Cruz", señaló Concacaf en sus diferentes plataformas de las redes sociales en una información que ha generado comentarios positivos para el fútbol hondureño.Cabe recalcar que Nixon llegó procedente del<b> Honduras Progreso</b> para la presente campaña a las filas del Real España y el conjunto catedrático lo firmó por tres años.