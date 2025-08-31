Nixon Cruz recibe enorme distinción por Concacaf tras partidazo en Copa Centroamericana con Real España

La Copa Centroamericana 2025 dejó un saldo positivo para la Liga Nacional de Honduras ya que sus tres clubes representantes sellaron su clasificación a la ronda de cuartos de final. Motagua, Olimpia y por último Real España, consiguieron esta semana el boleto a la siguiente etapa del torneo más importante de clubes del área de Centroamérica.

El pasado jueves en el estadio Morazán de San Pedro Sula, Real España hizo una hazaña ya que contra todos los pronósticos dio un batacazo tras golear 4-0 a un Sporting San Miguelito de Panamá que llegaba como líder de su grupo. La goleada de la máquina más el empate 4-4 entre Herediano y Municipal le dieron el pase al cuadro hondureño. Tres días después de ese compromiso, este domingo la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), sorprendió con una enorme enorme noticia para el joven futbolista Nixon Cruz, volante que forma parte del Real España. El chico de 18 años de edad, fue elegido como el mejor futbolista de la semana de la Copa Centroamericana en el cierre de la fase de grupos, siendo su primera distinción en el plano internacional.

El mediocampista ofensivo se gastó un partidazo ante Sporting San Miguelito, marcó uno de los cuatro goles y además le cometieron una falta penal que posteriormente fue marcado por su compañero Bryan Moya. "Jugador de la Semana: Nixon Cruz", señaló Concacaf en sus diferentes plataformas de las redes sociales en una información que ha generado comentarios positivos para el fútbol hondureño. Cabe recalcar que Nixon llegó procedente del Honduras Progreso para la presente campaña a las filas del Real España y el conjunto catedrático lo firmó por tres años.