Jeaustin Campos define su futuro, revela estado físico de Dixon y defiende a Jhow de sus críticos: "Es de los mejores"

"Buenas noches para todos. Primero, agradecerle a Dios por estar aquí hoy, con salud y haciendo lo que nos gusta. Él sabía que no solo necesitábamos el triunfo, sino que también se reflejara en el marcador lo que estábamos haciendo en el campo. Hoy es un lindo premio para los muchachos".<b>Faltaron tres jugadores importantes:</b> "Moya viene regresando de una lesión y Dixon apenas jugó hoy. Hicimos mesa gallega, como decimos en el pueblo, y la verdad nos fue bien. Es un desahogo. Tenemos los números en Wyscout, la plataforma de análisis, y son impresionantes: desde el partido en Costa Rica, luego Guatemala y los del Campeonato Nacional, en remates y otros ítems somos muy superiores. Incluso en posesión de balón, posesión en campo rival, tiros de esquina, remates a marco y situaciones de gol. En todos hemos tenido ventaja y mejores números, pero no ganábamos.<b>Hoy se lo decía a los muchachos:</b> "Contra Motagua en Tegucigalpa tuvimos más tiros de esquina y más remates; contra Olimpia, 19 situaciones de gol versus 4; contra Juticalpa, 17 nuestras por 4 de ellos. Aun así, el equipo no ganaba por errores gruesos. Hoy, gracias a Dios, revertimos esto. Quiero dejar claro que, si en algún momento se habló de bache, era más de resultados que de juego. Ahí están los números: podemos tener opiniones, pero los datos matan las opiniones. Sabíamos que era así, y hoy los muchachos tuvieron un justo premio.<b>Regreso de Dixon y su disponibilidad para el partido del miércoles ante Plaza Amador</b>: "Sí, él tiene una situación médica que no soy el más indicado en decirlo, no porque lo queramos ocultar, sino que es un tema muy específico del doctor. Hay que llevarlo gradualmente como hoy que entró, que ya hizo sus armas, pero es un jugador muy importante para nosotros y hemos considerado que hasta que él esté 100% recuperado es mejor tenerlo minutos que él pueda manejar y no de repente un partido donde vaya a tener fatiga y lo vayamos a perder como lo perdimos ahora que venía lesionado desde la Copa de Oro con la Selección, entonces vamos a ir llevándolo poco a poco.<b>Jhow Benavides es uno de los jugadores más criticados, pero cuando no está se nota la ausencia del 10 de Real España. Y continuidad de Miguel Herrera como entrenador de Costa Rica </b><b>Lo primero, hay una frase que dice</b>: "Si no disfrutas mi presencia, que te duela mi ausencia'. Eso es lo que pasa con Jhow. Para mí es uno de los mejores jugadores que hay en este país; es polifuncional. A veces nadie martilla un clavo torcido, y él es uno de los bastiones del equipo. Si el equipo no anda bien, ya saben quiénes siempre salen a relucir, pero para mí es de los mejores del campeonato. Es nuestro capitán, y cuando no está, tenemos que jugar de otra forma. No es irreemplazable, pero sustituirlo con el mismo estilo es complicado. Hoy usamos dos interiores veloces que pisaron mucho área, y los laterales ayudaron a equilibrar el medio campo".