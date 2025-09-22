Jeaustin Campos define su futuro, revela estado físico de Dixon y defiende a Jhow de sus críticos: "Es de los mejores"

Después de cinco jornadas sin conocer la victoria, el Real España volvió a sonreír en el Apertura 2025-2026 al derrotar 2-0 a Lobos UPNFM en el estadio Morazán. El triunfo significó un desahogo para el equipo y su entrenador Jeaustin Campos, quien destacó que el bache era “más de resultados que de juego”, recordando que las estadísticas respaldaban el esfuerzo de sus jugadores. “Hoy es un lindo premio para los muchachos, veníamos generando muchas situaciones de gol y por fin se reflejó en el marcador”, expresó satisfecho. Campos señaló que este triunfo llega en el momento preciso para encarar el duelo del miércoles ante Plaza Amador por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. “Hoy logramos lo más importante que era ganar, sacamos a varios jugadores para que puedan estar entrenando y listos para el miércoles. Es uno de los partidos más importantes de mi carrera” afirmó, dejando en claro su enfoque en el torneo internacional. El estratega tico también opinó sobre el próximo choque eliminatorio entre Honduras y Costa Rica, asegurando que será un partido “parejo y muy importante”, aunque se mantiene concentrado en su trabajo con los aurinegros. Sobre la continuidad de Miguel Herrera como técnico de la selección costarricense, Campos fue claro: “Ellos verán con qué se rascan las pulgas, yo tengo las mías acá pensando en lo que viene”.

En el plano individual, el regreso de Dixon Ramírez fue bien valorado, aunque Campos advirtió que lo llevarán de forma gradual debido a su condición física. Además, elogió el debut del joven Ángel Girón: “Es de esos jugadores sin miedo, con personalidad de barrio, que no importa el estadio ni el rival, juegan su fútbol y eso me encanta”. Con el respaldo de la directiva y la afición, Campos confía en que esta victoria sea el impulso para encarar con fuerza tanto la liga como la Copa Centroamericana.

DECLARACIONES

"Buenas noches para todos. Primero, agradecerle a Dios por estar aquí hoy, con salud y haciendo lo que nos gusta. Él sabía que no solo necesitábamos el triunfo, sino que también se reflejara en el marcador lo que estábamos haciendo en el campo. Hoy es un lindo premio para los muchachos". Faltaron tres jugadores importantes: "Moya viene regresando de una lesión y Dixon apenas jugó hoy. Hicimos mesa gallega, como decimos en el pueblo, y la verdad nos fue bien. Es un desahogo. Tenemos los números en Wyscout, la plataforma de análisis, y son impresionantes: desde el partido en Costa Rica, luego Guatemala y los del Campeonato Nacional, en remates y otros ítems somos muy superiores. Incluso en posesión de balón, posesión en campo rival, tiros de esquina, remates a marco y situaciones de gol. En todos hemos tenido ventaja y mejores números, pero no ganábamos. LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025 Hoy se lo decía a los muchachos: "Contra Motagua en Tegucigalpa tuvimos más tiros de esquina y más remates; contra Olimpia, 19 situaciones de gol versus 4; contra Juticalpa, 17 nuestras por 4 de ellos. Aun así, el equipo no ganaba por errores gruesos. Hoy, gracias a Dios, revertimos esto. Quiero dejar claro que, si en algún momento se habló de bache, era más de resultados que de juego. Ahí están los números: podemos tener opiniones, pero los datos matan las opiniones. Sabíamos que era así, y hoy los muchachos tuvieron un justo premio. Regreso de Dixon y su disponibilidad para el partido del miércoles ante Plaza Amador: "Sí, él tiene una situación médica que no soy el más indicado en decirlo, no porque lo queramos ocultar, sino que es un tema muy específico del doctor. Hay que llevarlo gradualmente como hoy que entró, que ya hizo sus armas, pero es un jugador muy importante para nosotros y hemos considerado que hasta que él esté 100% recuperado es mejor tenerlo minutos que él pueda manejar y no de repente un partido donde vaya a tener fatiga y lo vayamos a perder como lo perdimos ahora que venía lesionado desde la Copa de Oro con la Selección, entonces vamos a ir llevándolo poco a poco. Jhow Benavides es uno de los jugadores más criticados, pero cuando no está se nota la ausencia del 10 de Real España. Y continuidad de Miguel Herrera como entrenador de Costa Rica Lo primero, hay una frase que dice: "Si no disfrutas mi presencia, que te duela mi ausencia'. Eso es lo que pasa con Jhow. Para mí es uno de los mejores jugadores que hay en este país; es polifuncional. A veces nadie martilla un clavo torcido, y él es uno de los bastiones del equipo. Si el equipo no anda bien, ya saben quiénes siempre salen a relucir, pero para mí es de los mejores del campeonato. Es nuestro capitán, y cuando no está, tenemos que jugar de otra forma. No es irreemplazable, pero sustituirlo con el mismo estilo es complicado. Hoy usamos dos interiores veloces que pisaron mucho área, y los laterales ayudaron a equilibrar el medio campo".

"Soy costarricense, pero no estoy metido en lo que pasa allá. Cada vez que suena algo, me traen problemas aquí y empiezan a hablar. Insisto: quiero quedarme acá. Me encanta la ciudad y el equipo; estoy con el club a muerte, manejando muchas cosas. Ojalá Dios nos dé salud y la fortuna de permanecer mucho tiempo. Ese partido será bonito para verlo con palomitas, porque la fortaleza de uno no es la del otro. Será un partido importante: Costa Rica es muy talentoso, pero también muy joven, y venir a este estadio no es fácil de asimilar. Es la primera eliminatoria para muchos de ellos, y eso puede inclinar la balanza. Allá en Costa Rica lo veo parejo. Yo daría un partido a cada uno, respetando la localía". "Tengo demasiado en qué pensar como para preocuparme por si el entrenador de Costa Rica se queda o no. Ellos verán con qué se rascan las pulgas, yo tengo las mías acá pensando el miércoles en uno de los partidos más importantes de mi carrera también y el club. Por el momento, enfocados en lo nuestro". Previa al partido de Copa Centroamericana el miércoles y lo que piensa sobre el joven Ángel Girón que debutó hoy: "Lo primero, por supuesto, era ganar. Desde hace varios partidos, las formas no eran tan importantes como el fondo, que era lograr la victoria, y lo conseguimos de buena manera, imponiéndonos y jugando bien. Después sacamos a los chicos alrededor del minuto 60 para protegerlos de la fatiga y que mañana puedan entrenar con normalidad". "Respecto a Girón, ya son tres o cuatro jóvenes que han debutado. Mantenemos una comunicación constante con la reserva y estamos alineados con Mauro en sistemas, perfiles de jugadores y captación de talentos. Es una grata sorpresa que el Real España siga aportando jugadores para sumar minutos. Arana lo hizo muy bien, y Girón también tuvo un gran partido hoy. Es un chico con mentalidad de jugador de barrio, como Nixon: sin complejos, desenfadado, que juega su fútbol sin importar el escenario. Eso me gusta mucho. Esperamos seguir contando con él, no solo para darle minutos, sino para que siga aportando al equipo". Respaldo de la directiva y el plantel para afrontar la liga nacional y la Copa Centroamericana: "Siempre, siempre es algo institucional del club. Es algo institucional. Todo esto que se viene, las buenas nuevas y las no tan buenas, lo asumimos como club y me parece que no sólo él (Elías Burbara), sino su cuerpo directivo también nos ha apoyado bastante, sabiendo en el momento en el que estamos la dualidad del campeonato, los lesionados que no podíamos en algunos juegos utilizarlos y bueno, hasta el momento pues ahí gracias a Dios se ha dado todo. Igual agradecerle a la afición que vino hoy, no es fácil, a la barra también que nos fue a apoyar también en esta semana. Yo creo que esta es la única manera de ganar y de salir de una situación incómoda. Es eso, con el apoyo de todos los sectores, la prensa españolista, la afición y los directivos, junto con cuerpo técnico y jugadores, empujando la máquina literalmente para sacar los resultados y para todo lo que viene.