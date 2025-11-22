¡De la MLS y Europa! Presidente del Platense confirma las ofertas que tiene por Erick "Yío" Puerto

El presidente también subrayó que Platense está completamente abierto a facilitar la salida del jugador si surge una oportunidad adecuada. Para el club, impulsar la carrera de sus talentos es una prioridad, y así lo reiteró al expresar que el deseo es que Puerto pueda dar un salto internacional. "El anhelo y la intención de Platense es que Erick Yio Puerto juegue fuera de Honduras. Estamos abiertos a que esa posibilidad se pueda dar, si estamos abiertos y no solo por él porque hay otros jugadores que generan interés", mencionó a Deportes TVC.En ese sentido, la postura del club es clara: apoyar al futbolista y permitirle crecer en un entorno más competitivo si se presenta el escenario correcto. Esto también responde a la filosofía institucional de proyectar a sus jóvenes valores hacia nuevas ligas que puedan potenciar su desarrollo.