Emilio Izaguirre propone DT para la 'H' y sin pelos en la lengua apuntó: "Los que manejan el fútbol hondureño, no saben..."

No es que estoy hablando mal del profe, porque el profe es un grande en el fútbol, un histórico en el fútbol. Pero ahora sí necesitamos evaluar bien por la otra eliminatoria, lo que viene, quién va a ser para la selección. Porque ya se va a enfrentar a México, pero necesitamos ese cambio mentalidad contra Nicaragua, que ahí es donde nosotros fallamos, entonces tenemos que mejorar, tenemos que hacer un organigrama perfecto en la Federación, que de ahí es el fútbol, de ahí nace todos los jugadores que salen al extranjero por nuestra selección.Imagínense que ahorita la sub-20 viene en enero. No conocían a Carlos Palma porque nunca llegan los de la selección menores no llegan a vernos. Ahora que juega tres partidos, que juega 90 minutos, que le compite a Marcelo Santos, a Óscar Discua lo llaman. Entonces así es esto, van a llamar a los que anden bien y ojalá que así sea. Yo creo que eso es lo importante, que los chicos, porque tenemos muchas condiciones, muy buenos jugadores y hay que explotarlo con buenos entrenamientos, con buena metodología de trabajo. Ahora es un punto importante en el profesionalismo, que tienen que saber dormir, comer y entrenar bien porque yo creo que la nutrición y la psicología deportiva es muy importante.