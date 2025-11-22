Erick Puerto lo revela: el motivo de sus lágrimas tras póker y le envía mensaje a Rueda tras convocatoria con Honduras

'Yio' no pudo ocultar su emoción, se le vio llorando en el campo y cuando salió de cambio. Le dedicó los goles a su mamá que estaba en el estadio. "Entre lágrimas porque ahí está mi mamá, me vino a ver. Me escribió un mensaje que Dios me bendijera y que disfrutara del partido y esos goles son para ella".Cuando salió de la cancha, el entrenador del Platense, Raúl Cáceres, lo recibió con un cariñoso abrazo y Puerto revela que le dijo. "Que siguiera trabajando, que no bajara los brazos, que esto apenas comenzaba para mí". Y prosiguió: "Gracias a ellos llegué a la Selección y pues a seguir trabajando, primeramente Dios seguir aportando más".El vestuario del Platense lo recibió con muchos ánimos y le mostraron su respaldo para que siga rompiendo las redes. "Muy agradecido con ellos, me recibieron muy bien y que más que aportarles con esa alegría" de hacer un póker y el triunfo.Erick Puerto llegó a 15 goles y se ubicó en la cima de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025, asegura que "el fruto de mi trabajo ha dado el resultado, más el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico también"."Muy alegre de formar parte de la historia del Platense, es el equipo al que me debo y a seguir sumando más victorias para el equipo", finalizó 'Yio' Puerto.