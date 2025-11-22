Erick Puerto lo revela: el motivo de sus lágrimas tras póker y le envía mensaje a Rueda tras convocatoria con Honduras

Erick Puerto es el hombre más feliz en estos momentos en la Liga Nacional de Honduras. Se despachó con un póker (cuatro goles) para firmar un triunfo importante del Platense que está en la pelea por clasificar a la liguilla del Torneo Apertura 2025. 'Yio' Puerto volvió a la disciplina del club después de su primera convocatoria con la Selección de Honduras, en la que no tuvo minutos, pero se mostró agradecido por ser tomado en cuenta y el recibimiento que le dieron los seleccionados. El delantero de 24 años vivió una noche cargada de emociones en el estadio Rubén Deras con su primer póker contra el CD Choloma (1-4). Rompió a llorar tras su tercer gol, un llanto de desahogo y salió de cambio bajo ovación y aplausos de los hinchas del Platense que asistieron al estadio de los maquileros. "Muy contento de poder regresar, poder darle mi granito de arena al equipo y contento de darle alegrías a esta hermosa afición", declaró Erick Puerto en su intervención con los medios de comunicación tras el partido de la jornada 18 del campeonato de Primera División.

"Muy agradecido con Dios, el último gol es el desahogo porque las oportunidades que había tenido no las había aprovechado y gracias a Dios se vino el cuarto", comentó. Puerto fue convocado por Honduras para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, Reinaldo Rueda lo dejó fuera de la lista final, pese a ello, no ocultó su felicidad de ser parte de la Bicolor. "Feliz de que me hayan tomado en cuenta, contento de que los compañeros me hayan hecho parte de esa familia hermosa, muy alegre de haber estado ahí", dijo y espera pronto su debut como seleccionado nacional, "voy a seguir trabajando y me va a llegar la oportunidad". "Todo muy bien con la Selección, me alegra haber formado parte de ese grupo y pues a seguir trabajando, es lo que toca. Aquí agradecido con el profesor por regalarme la oportunidad. Mi primer hat-trick y mi primer póker a la vez, muy agradecido con Dios", añadió.