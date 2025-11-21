¡Bombazo previo al clásico! Marathón recupera a Nicolás Messiniti ante Olimpia por el liderato del Apertura 2025

Con esta resolución, el atacante ya cumplió el castigo correspondiente y podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Marathón para uno de los partidos más importantes del campeonato. Su presencia en el ataque representa un alivio para los verdes, que buscan mantener su buen momento y llegar fortalecidos al cierre de la fase regular.El clásico contra Olimpia no solo tendrá el ingrediente del regreso de Messiniti, sino también la importancia de definir al líder de la tabla. Ambos equipos llegan en competencia directa por el primer lugar, lo que incrementa la tensión y la expectativa alrededor del enfrentamiento en el Estadio Nacional.Marathón valora el fallo favorable, considerando que Messiniti ha sido una pieza influyente en el esquema ofensivo del equipo. Su capacidad para generar presión, marcar diferencias en el área y aportar goles podría ser determinante en un duelo tan parejo como el que se anticipa ante los albos de Eduardo Espinel.