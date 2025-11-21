¡Bombazo previo al clásico! Marathón recupera a Nicolás Messiniti ante Olimpia por el liderato del Apertura 2025

Messiniti había recibido una sanción de dos encuentros por parte de la Comisión de Disciplina debido a su tarjeta roja frente a los Potros. Sin embargo, el club sampedrano presentó una apelación y el organismo decidió atender el reclamo, reduciendo la suspensión a un solo partido.

El Marathón recibió este viernes una noticia clave de cara al clásico nacional: el delantero argentino Nicolás Messiniti quedó habilitado para disputar el duelo ante Olimpia este domingo 23 de noviembre a las 5:15 p. m. El ariete verdolaga, quien había sido expulsado en el triunfo 2-1 sobre Olancho, finalmente podrá estar disponible para el partido que definiría el liderato del torneo .

Con esta resolución, el atacante ya cumplió el castigo correspondiente y podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Marathón para uno de los partidos más importantes del campeonato. Su presencia en el ataque representa un alivio para los verdes, que buscan mantener su buen momento y llegar fortalecidos al cierre de la fase regular.

El clásico contra Olimpia no solo tendrá el ingrediente del regreso de Messiniti, sino también la importancia de definir al líder de la tabla. Ambos equipos llegan en competencia directa por el primer lugar, lo que incrementa la tensión y la expectativa alrededor del enfrentamiento en el Estadio Nacional.

Marathón valora el fallo favorable, considerando que Messiniti ha sido una pieza influyente en el esquema ofensivo del equipo. Su capacidad para generar presión, marcar diferencias en el área y aportar goles podría ser determinante en un duelo tan parejo como el que se anticipa ante los albos de Eduardo Espinel.