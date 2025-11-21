Liga Nacional

¡Bombazo previo al clásico! Marathón recupera a Nicolás Messiniti ante Olimpia por el liderato del Apertura 2025

La Comisión de Disciplina informó que le redujeron el castigo de dos partidos al delantero argentino Nicolás Messiniti.

    ¡Última hora! Nicolás Messiniti sí estará en el clásico ante Olimpia.

    Mario O. Figueroa
2025-11-21

El Marathón recibió este viernes una noticia clave de cara al clásico nacional: el delantero argentino Nicolás Messiniti quedó habilitado para disputar el duelo ante Olimpia este domingo 23 de noviembre a las 5:15 p. m. El ariete verdolaga, quien había sido expulsado en el triunfo 2-1 sobre Olancho, finalmente podrá estar disponible para el partido que definiría el liderato del torneo.

Messiniti había recibido una sanción de dos encuentros por parte de la Comisión de Disciplina debido a su tarjeta roja frente a los Potros. Sin embargo, el club sampedrano presentó una apelación y el organismo decidió atender el reclamo, reduciendo la suspensión a un solo partido.

Javier López dice lo que debe corregir el fútbol de Honduras tras fracaso y lamenta la baja asistencia en el Motagua-Olancho

Con esta resolución, el atacante ya cumplió el castigo correspondiente y podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Marathón para uno de los partidos más importantes del campeonato. Su presencia en el ataque representa un alivio para los verdes, que buscan mantener su buen momento y llegar fortalecidos al cierre de la fase regular.

El clásico contra Olimpia no solo tendrá el ingrediente del regreso de Messiniti, sino también la importancia de definir al líder de la tabla. Ambos equipos llegan en competencia directa por el primer lugar, lo que incrementa la tensión y la expectativa alrededor del enfrentamiento en el Estadio Nacional.

Marathón valora el fallo favorable, considerando que Messiniti ha sido una pieza influyente en el esquema ofensivo del equipo. Su capacidad para generar presión, marcar diferencias en el área y aportar goles podría ser determinante en un duelo tan parejo como el que se anticipa ante los albos de Eduardo Espinel.

COMUNICADO

"Esta Comisión resolvió por unanimidad: habilitar al jugador Nicolás Messiniti del CD Marathón, para que pueda participar en partidos de carácter oficial con su club a partir de la presente fecha, señalando que dicho jugador queda sujeto a un periodo condicional de seis meses".

Nicolás Messiniti regresa para el partido ante Olimpia por el liderato del Apertura 2025.

