Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Motagua y su tremendo subidón en la clasificación; ojo Olimpia

Así quedó la clasificación de la Liga Nacional de Honduras en el Apertura 2025.

2025-11-20

Motagua se llevó un valioso triunfo de 3-2 sobre Olancho FC en el partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Este resultado le permitió al equipo azul escalar posiciones en la tabla general, ubicándose en una zona alta de la clasificación.

Tras el triunfo, las águilas azules sumaron 28 puntos, colocándose en el tercer lugar del campeonato, aunque muy lejos de los líderes Olimpia y Marathón, todo eso a cinco fechas para el final de las vueltas.

El primer lugar de la tabla sigue siendo dominio absoluto del Olimpia, que mantiene una distancia sólida con 37 puntos, seguido de cerca por Marathón con 36 unidades. Estos tres equipos luchan por consolidarse en la cima mientras avanza la recta final de la fase regular. Real España, con 25 puntos, viene justo detrás como el cuarto clasificado, completando el grupo de equipos con buenas opciones para pelear en la liguilla.

La Selección de Honduras busca técnico: Posibles nombres, cuándo sería anunciado y los antiguos interinatos

La zona media de la tabla sigue apretada, con equipos como Olancho FC, Lobos UPNFM y Juticalpa FC luchando por mantenerse en puestos de repechaje, con 23, 21 y 20 puntos respectivamente. Los cancheros siendo séptimos y fuera de puestos de liguilla. Mientras tanto, otros clubes como Platense (8) y Génesis PN (9) buscan mejorar su regularidad para seguir escalando posiciones y no perder contacto con los puestos clasificatorios, ambos con 19 y 16 unidades.

Por otro lado, el CD Choloma, que suma 11 puntos, permanece en las últimas posiciones, con serias complicaciones en la lucha por no descender. La baja productividad ofensiva y defensiva ha sido uno de los problemas clave para estos equipos en la tabla. Siendo el Victoria último con 5 puntos.

- TABLA DE POSICIONES COMPLETA -

