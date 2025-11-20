Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Motagua y su tremendo subidón en la clasificación; ojo Olimpia

Motagua se llevó un valioso triunfo de 3-2 sobre Olancho FC en el partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Este resultado le permitió al equipo azul escalar posiciones en la tabla general, ubicándose en una zona alta de la clasificación.

Tras el triunfo, las águilas azules sumaron 28 puntos, colocándose en el tercer lugar del campeonato, aunque muy lejos de los líderes Olimpia y Marathón, todo eso a cinco fechas para el final de las vueltas.

El primer lugar de la tabla sigue siendo dominio absoluto del Olimpia, que mantiene una distancia sólida con 37 puntos, seguido de cerca por Marathón con 36 unidades. Estos tres equipos luchan por consolidarse en la cima mientras avanza la recta final de la fase regular. Real España, con 25 puntos, viene justo detrás como el cuarto clasificado, completando el grupo de equipos con buenas opciones para pelear en la liguilla.